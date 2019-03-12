Чек-лист для будущей бизнес-леди: как подготовиться к свободному плаванию

Ведение бизнеса дает возможность самостоятельно распоряжаться временем и ощущать полную свободу в своих действиях. Не стоит забывать о том, что это тяжелый труд: вместе с пиджаком от Готье вы накинете на плечи огромную ответственность: за клиентов, подчиненных, важные документы, деньги. Многие предприниматели не выдерживают свалившегося на них груза, разочаровываются и возвращаются в офис с полной уверенностью в том, что бизнес им не по плечу. Чтобы легко пережить непростые моменты и не сложить оружие на старте, важно правильно подготовиться к открытию своего дела.

Поставьте четкую цель

Прежде всего, стоит определиться, почему вы хотите заняться бизнесом. Руководствоваться принципом «подруга открыла свое дело, а я чем хуже» - плохая идея, равно как и мечтой примерить на себя образ журнальной бизнес-леди. Открывать собственное дело следует лишь в том случае, если у вас есть четкая цель, перспективная и уникальная идея: вы представляете хотя бы примерный путь ее реализации и развития, видите пользу для потенциальных клиентов.

Сформируйте базу знаний

Предположим, что у вас уже есть бизнес-идея. Чтобы ее реализовать, нужны определенные знания и инструменты. Где их получить? Наиболее действенный способ – посещение бизнес-форумов с практикующими спикерами, которые на своем опыте рассказывают, как достичь успеха и что для этого нужно. Ближайший форум — «Бизнес-Пробуждение 3.0» — пройдет при поддержке еженедельника «Аргументы и факты» 27 апреля в минской «Чижовка-Арене». На нем выступят Ирина Хакамада, мультимиллионер, владелец сети «Суши Мастер» Алекс Яновский, один из богатейших людей Украины, владелец холдинга Global Spirits Евгений Черняк, серийный предприниматель, основатель международной Школы системного бизнеса Кирилл Куницкий и Секретный спикер, имя которого организаторы пока не разглашают. Тренеры поделятся инструментами, которые работают в реальном бизнесе. На форуме можно не только получить полезную информацию для старта, но и завязать полезные знакомства, приобрести деловых партнеров и инвесторов – это масштабная площадка для нетворкинга. Билеты VIP или «Премиум» дают возможность посетить afterparty со спикерами – пообщаться с ними в неформальной обстановке и задать волнующие вопросы.



Как реализовать креативную бизнес-идею и запустить собственный стартап? Подробнее

Найдите мотивацию и настройтесь на нужную волну

Перед стартом важен правильный психологический настрой: нужно быть готовой к предстоящим трудностям – ни один бизнес не обходится без последующих за взлетом падений. В этом поможет полезная литература, например, книга «Рестарт» Ирины Хакамады. Автор предлагает свои знания и опыт, которые позволят найти свою мотивацию и источники подзарядки. Книга дает ответы на вопрос о том, как избавиться от негативного опыта и настроиться на самые смелые перемены. Обо всем этом Ирина Хакамада расскажет во время своего выступления на «Бизнес-Пробуждении 3.0» — иногда увидеть и услышать лучше, чем прочитать.

Просчитайте риски

Начните бизнес в той сфере, в которой вы разбираетесь

Не гонитесь за трендами – лучше вы будете хорошим кондитером, чем посредственным дизайнером. Если все же вы решили стать на незнакомую для вас стезю, найдите бизнес-компаньона, разбирающегося в сфере, которую вы выбрали для будущего бизнеса.

Ответьте на вопрос: нужно ли потребителю то, что вы предлагаете

Сформировав бизнес-идею, подумайте: нужно ли потребителю то, что вы предлагаете? Превращать хобби в бизнес имеет смысл, если оно может принести доход. Увлечение своим делом – один из основных ключей к успеху, но, чтобы бизнес развивался и приносил прибыль, на ваше предложение должен быть спрос. Потребители равнодушны к тому, что вы смогли воплотить в жизнь мечту всей вашей жизни: им нужны полезные, интересные товары и услуги. Чтобы не потерпеть поражение, лучше проанализировать все на берегу: проведите опрос среди целевой аудитории – есть ли необходимость в том, что вы можете дать.

Ничего не бойтесь!

Дорогу осилит идущий — вести собственный бизнес непросто, но игра стоит свеч: вы воплотите свою мечту в реальность, будете создавать вещи и оказывать услуги, которые сделают окружающих счастливее. Старайтесь преодолеть страх перед переменами: при грамотном подходе они будут только к лучшему.