Чек-лист для будущей бизнес-леди: как подготовиться к свободному плаванию

Ведение бизнеса дает возможность самостоятельно распоряжаться временем и ощущать полную свободу в своих действиях. Не стоит забывать о том, что это тяжелый труд: вместе с пиджаком от Готье вы накинете на плечи огромную ответственность: за клиентов, подчиненных, важные документы, деньги. Многие предприниматели не выдерживают свалившегося на них груза, разочаровываются и возвращаются в офис с полной уверенностью в том, что бизнес им не по плечу. Чтобы легко пережить непростые моменты и не сложить оружие на старте, важно правильно подготовиться к открытию своего дела.
Поставьте четкую цель
Прежде всего, стоит определиться, почему вы хотите заняться бизнесом. Руководствоваться принципом «подруга открыла свое дело, а я чем хуже» - плохая идея, равно как и мечтой примерить на себя образ журнальной бизнес-леди. Открывать собственное дело следует лишь в том случае, если у вас есть четкая цель, перспективная и уникальная идея: вы представляете хотя бы примерный путь ее реализации и развития, видите пользу для потенциальных клиентов.
Сформируйте базу знаний
Предположим, что у вас уже есть бизнес-идея. Чтобы ее реализовать, нужны определенные знания и инструменты. Где их получить? Наиболее действенный способ – посещение бизнес-форумов с практикующими спикерами, которые на своем опыте рассказывают, как достичь успеха и что для этого нужно. Ближайший форум —
Найдите мотивацию и настройтесь на нужную волну
Перед стартом важен правильный психологический настрой: нужно быть готовой к предстоящим трудностям – ни один бизнес не обходится без последующих за взлетом падений. В этом поможет полезная литература, например, книга «Рестарт» Ирины Хакамады. Автор предлагает свои знания и опыт, которые позволят найти свою мотивацию и источники подзарядки. Книга дает ответы на вопрос о том, как избавиться от негативного опыта и настроиться на самые смелые перемены. Обо всем этом Ирина Хакамада расскажет во время своего выступления на
Просчитайте риски
Начните бизнес в той сфере, в которой вы разбираетесь
Не гонитесь за трендами – лучше вы будете хорошим кондитером, чем посредственным дизайнером. Если все же вы решили стать на незнакомую для вас стезю, найдите бизнес-компаньона, разбирающегося в сфере, которую вы выбрали для будущего бизнеса.
Ответьте на вопрос: нужно ли потребителю то, что вы предлагаете
Сформировав бизнес-идею, подумайте: нужно ли потребителю то, что вы предлагаете? Превращать хобби в бизнес имеет смысл, если оно может принести доход. Увлечение своим делом – один из основных ключей к успеху, но, чтобы бизнес развивался и приносил прибыль, на ваше предложение должен быть спрос. Потребители равнодушны к тому, что вы смогли воплотить в жизнь мечту всей вашей жизни: им нужны полезные, интересные товары и услуги. Чтобы не потерпеть поражение, лучше проанализировать все на берегу: проведите опрос среди целевой аудитории – есть ли необходимость в том, что вы можете дать.
Ничего не бойтесь!
Дорогу осилит идущий — вести собственный бизнес непросто, но игра стоит свеч: вы воплотите свою мечту в реальность, будете создавать вещи и оказывать услуги, которые сделают окружающих счастливее. Старайтесь преодолеть страх перед переменами: при грамотном подходе они будут только к лучшему.