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Самая крупная взятка в Беларуси в 2018 году составила 80 тыс. евро

13.03.2019 15:52 — Разное | Аргументы и факты  
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Самая крупная взятка в Беларуси в 2018 году составила 80 тыс. евро
БЕЛТА


Размер самой крупной зафиксированной взятки в Беларуси в 2018 году составила 80 тыс. евро.

Об этом сегодня на пресс-конференции, сообщил заместитель начальника ГУБЭП МВД Валерий Балабуев, передает корреспондент БЕЛТА.

Размер предотвращенного сотрудниками службы БЭП вреда экономическим интересам государства за 2018 год составил Br5,4 млн, сумма изъятых из незаконного оборота денежных средств и товарно-материальных ценностей - Br6,8 млн.

Всего в 2018 году по линии экономики зарегистрировано 6,3 тыс. преступлений. Это на 5,7% меньше, чем в 2017-м.

Источник: БЕЛТА.
 

 
 
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Всего в 2018 году по линии экономики зарегистрировано 6,3 тыс. преступлений.
 
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