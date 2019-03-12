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Viber выпустил бесплатную серию стикеров с изображением талисмана II Европейских игр
13.03.2019 — Разное | Вороновская газета
Одна из ведущих мировых компаний Viber по разработке приложений для свободного и безопасного общения в партнерстве с фондом «Дирекция II Европейских игр 2019 года» выпустила бесплатный стикерпак, посвященный крупнейшему мультиспортивному форуму Европы, который стартует в Минске ровно через 100 дней — 21 июня, сообщили
Героем стикерпака стал лисенок Лесик — талисман II Европейских игр. В пакет включены 24 стикера, отражающие как спортивную составляющую: «Победа!», Do it!, так и национальные мотивы: «Ганаруся быць беларусам», «Гэта Беларусь, дзетка!».
Сюжеты стикерпака иллюстрируют распространенные ситуации из жизни болельщиков и спортсменов. Стикеры универсальны, их можно использовать для передачи эмоций в переписке с друзьями-болельщиками.
Скачать бесплатный стикерпак
Как пояснили в пресс-службе фонда, после скачивания стикерпака с лисенком Лесиком пользователь автоматически становится участником Viber-сообщества «II Европейские игры». Здесь можно узнать всю актуальную информацию о грандиозном спортивном событии, которое примет Минск в июне.
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Одна из ведущих мировых компаний Viber по разработке приложений для свободного и безопасного общения в партнерстве с фондом «Дирекция II Европейских игр 2019 года»...
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