Viber выпустил бесплатную серию стикеров с изображением талисмана II Европейских игр

Одна из ведущих мировых компаний Viber по разработке приложений для свободного и безопасного общения в партнерстве с фондом «Дирекция II Европейских игр 2019 года» выпустила бесплатный стикерпак, посвященный крупнейшему мультиспортивному форуму Европы, который стартует в Минске ровно через 100 дней — 21 июня, сообщили БЕЛТА в пресс-службе фонда.

Героем стикерпака стал лисенок Лесик — талисман II Европейских игр. В пакет включены 24 стикера, отражающие как спортивную составляющую: «Победа!», Do it!, так и национальные мотивы: «Ганаруся быць беларусам», «Гэта Беларусь, дзетка!».





Сюжеты стикерпака иллюстрируют распространенные ситуации из жизни болельщиков и спортсменов. Стикеры универсальны, их можно использовать для передачи эмоций в переписке с друзьями-болельщиками.

II Европейских игр можно по ссылке . Стикерпак доступен для бесплатного скачивания на территории всех стран мира, он станет еще одним инструментом для обмена мнениями и раскрасит общение яркими спортивными красками. Скачать бесплатный стикерпакможно. Стикерпак доступен для бесплатного скачивания на территории всех стран мира, он станет еще одним инструментом для обмена мнениями и раскрасит общение яркими спортивными красками.





Как пояснили в пресс-службе фонда, после скачивания стикерпака с лисенком Лесиком пользователь автоматически становится участником Viber-сообщества «II Европейские игры». Здесь можно узнать всю актуальную информацию о грандиозном спортивном событии, которое примет Минск в июне.