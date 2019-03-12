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Здравствуйте, люди! Мы родились! (Февраль, 2019)
13.03.2019 — Разное | Асiповiцкi край
В феврале отделом ЗАГС Осиповичского райисполкома зарегистрированы новорожденные:
В городе Осиповичи: Юлия Гурецкая, Давид Шляхтин, Иван Тузик, Тимофей Радкевич, Виктор Гришанович, Денис Кабаненко, Александра Качалова, Давид Шкут, Марк Марченко, София Рачицкая, Евгения Васько, Дмитрий Линевич, Ульяна Сенькина, Ксения Соловей, Евгений Степанов, Максим Белявский, Карина Пацкевич, Тимофей Сафончик, Варвара Жук, Ангелина Чехович.
В населенных пунктах Осиповичского района: Александра Вещеулова (Свислочь), Мария Моисеенко (Малиновка), София Дулебенец, Сергей Маевский (Елизово), Максим Зенович (Шейпичи), Любовь Журомская (Кремок), Ярослав Новик (Мезовичи).
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В феврале отделом ЗАГС Осиповичского райисполкома зарегистрированы новорожденные: В городе Осиповичи: Юлия Гурецкая, Давид Шляхтин, Иван Тузик, Тимофей...
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