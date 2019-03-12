Слуцкие электросети: воровать себе дороже





Филиал «Слуцкие электрические сети» РУП «Минскэнерго» напоминает, что установление факта использования электрической энергии с нарушением действующих Правил электроснабжения может привести к наложению на нарушителя внушительных штрафных санкций.

Согласно Правилам электроснабжения, снабжение электрической энергией (мощностью) и ее использование допускается только на основании договора электроснабжения, заключенных между энергоснабжающей организацией и абонентом. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору электроснабжения, абонент обязан возместить реальный ущерб в соответствии с условиями договора электроснабжения, Правилами электроснабжения и иными актами законодательства.

К нарушению правил электроснабжения относятся:

самовольное присоединение (подключение) электроустановок к сети энергоснабжения без соответствующего разрешения энергоснабжающей организации (утвержденногопроекта, допуска в эксплуатацию);

повреждение средства расчетного учета электрической энергии (электросчетчика, трансформатора тока);

нарушение схемы подключения средства расчетного учета, нарушение его работы;

повреждение или отсутствие пломб, установленных на средствах расчетного учета энергии, а также на автоматических выключателях и других аппаратах, установленных непосредственно до указанных средств;

применение устройств и присоединений, искажающих показания средств расчетного учета энергии;

самовольная (без согласования с энергоснабжающей организацией) замена приборов учета и измерительных трансформаторов;

нарушения в схемах подключения измерительных трансформаторов тока и напряжения;

истечение срока метрологической поверки средства расчетного учета;

вмешательство в программное обеспечение электронных средств расчетного учета электроэнергии, искажающее результаты измерений и т.д.

Суммы ущерба, нанесенного энергоснабжающей организации, могут достигать десятков тысяч рублей. Кроме того, по данным видам нарушений предусмотрена также и административная ответственность по статье 20.10 КоАП РБ с наложением штрафа, который может достигать 5-ти кратного размера от суммы причиненного ущерба. В конечном счете, сумма получается колоссальной.

В филиале «Слуцкие электрические сети» РУП «Минскэнерго» проводится целенаправленная работа по выявлению и пресечению хищений электрической энергии, организация и методы которой постоянно совершенствуются.

За 2 месяца 2019 года работниками филиала «Слуцкие электрические сети» РУП «Минскэнерго» проведен 121 рейд, проверено 810 объектов и составлено 38 актов о самовольном (бездоговорном), безучетном потреблении электроэнергии.

Использование электрической энергии с нарушением действующего законодательства, является неоправданным риском, так как полученная выгода и сумма ущерба, которую придется оплатить не сопоставимы.

Кроме того, незаконные подключения негативно влияют в целом на качество и надежность работы электросетей региона, и к тому же могут стать причиной поражения электрическим током, как самого нарушителя, так и других лиц.

Сообщить о случае хищения электрической энергии можно посредством направления в адрес РУП «Минскэнерго» информации в письменной (электронной) форме либо по телефону 8 (017) 298 02 95 – горячая линия РУП «Минскэнерго». РУП «Минскэнерго» гарантирует конфиденциальность.

Филиал «Слуцкие электрические сети»

РУП «Минскэнерго»