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Слуцкие электросети: воровать себе дороже
13.03.2019 — Разное | Слуцк Город
Филиал «Слуцкие электрические сети» РУП «Минскэнерго» напоминает, что установление факта использования электрической энергии с нарушением действующих Правил электроснабжения может привести к наложению на нарушителя внушительных штрафных санкций.
Согласно Правилам электроснабжения, снабжение электрической энергией (мощностью) и ее использование допускается только на основании договора электроснабжения, заключенных между энергоснабжающей организацией и абонентом. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору электроснабжения, абонент обязан возместить реальный ущерб в соответствии с условиями договора электроснабжения, Правилами электроснабжения и иными актами законодательства.
К нарушению правил электроснабжения относятся:
самовольное присоединение (подключение) электроустановок к сети энергоснабжения без соответствующего разрешения энергоснабжающей организации (утвержденногопроекта, допуска в эксплуатацию);
Суммы ущерба, нанесенного энергоснабжающей организации, могут достигать десятков тысяч рублей. Кроме того, по данным видам нарушений предусмотрена также и административная ответственность по статье 20.10 КоАП РБ с наложением штрафа, который может достигать 5-ти кратного размера от суммы причиненного ущерба. В конечном счете, сумма получается колоссальной.
В филиале «Слуцкие электрические сети» РУП «Минскэнерго» проводится целенаправленная работа по выявлению и пресечению хищений электрической энергии, организация и методы которой постоянно совершенствуются.
Использование электрической энергии с нарушением действующего законодательства, является неоправданным риском, так как полученная выгода и сумма ущерба, которую придется оплатить не сопоставимы.
Кроме того, незаконные подключения негативно влияют в целом на качество и надежность работы электросетей региона, и к тому же могут стать причиной поражения электрическим током, как самого нарушителя, так и других лиц.
Сообщить о случае хищения электрической энергии можно посредством направления в адрес РУП «Минскэнерго» информации в письменной (электронной) форме либо по телефону 8 (017) 298 02 95 – горячая линия РУП «Минскэнерго». РУП «Минскэнерго» гарантирует конфиденциальность.
Филиал «Слуцкие электрические сети»
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Филиал «Слуцкие электрические сети» РУП «Минскэнерго» напоминает, что установление факта использования электрической энергии с нарушением Правил...
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