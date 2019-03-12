«А может, стоит перенаправить материнский капитал больным детям?»

Есть очень обеспеченные семьи. У них рождается третий ребенок, и сразу платят большое пособие, дают льготное жилье, бесплатное питание детям в школе, скидку на садик, пособие к школе и прочие льготы плюс материнский капитал.
Откуда это все? Разве наше государство такое богатое?
А если семья имеет двоих детей, ей приходится платить везде и за все по полной программе.
Направляли бы этот материнский капитал больным детям, чтобы родители не стояли с протянутой рукой, прося помощи на лечение ребенка.
И. Катанкова, Брест