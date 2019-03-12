«Печально, но ветераны труда у нас остались на обочине»

В жизни пенсионеров, пожилых людей, в 2018 году не произошло никаких существенных изменений. Если для ветеранов войны что-то делается, то ветераны труда у нас остались на обочине.

Эта «особая забота» проявляется везде. Так, в медицине нет льгот, исключение составляют инвалиды I и II групп. А ведь все пенсионеры старше 70 лет имеют проблемы со здоровьем. Чтобы пройти УЗИ и другие процедуры, нужно платить наравне со здоровыми людьми. В противном случае простоишь в очереди несколько месяцев.

И так во всем: в вопросах оплаты проезда в общественном транспорте, ЖКУ, в том числе платы за газ при проживании на дачах, за дороги и т.д.

И. Михнюк, Борисов