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Фольклорный праздник «Прощай, Масленица! Весну в гости просим!»

13.03.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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9 марта 2019 года в д.Станьково состоялось народное гуляние «Здравствуй, Масленица! В гости весну просим!»

Масленицу можно считать одним из самых ярких и веселых народных праздников. Начинаются торжественные гуляния каждый год в разное время в зависимости от даты Пасхи. Но всегда она отмечается за неделю до начала Великого поста. Хотя праздник этот и считается языческим, но неотрывно зависит от церковного календаря и празднования одного из самых главных событий у славян — Пасхи.

Масленица олицетворяет переход от зимы к весне, это символ пробуждения от долгой холодной спячки. В этот праздник принято просить у Весны плодородия на будущую весну и лето. В народе имеется много поверий, обычаев и традиций, связанных с этим днем.

Главная традиция — веселые народные гулянья, игры, катание на санях, шуточные соревнования и, конечно, костер, в котором сжигают соломенное чучело Зимы.

В этом году масленичная неделя проходила с 04 по 10 марта.


По этому случаю в деревне Станьково, на территории Дзержинского районного центра туризма и краеведения, 09 марта состоялось народное гулянье «Здравствуй, Масленица! В гости весну просим!»

Хорошая солнечная погода способствовала весеннему настроению: зима закончилась, растаял снег, совсем скоро зазеленеет все вокруг.

Организаторы праздника – Станьковский дом культуры, Дзержинский районный центр туризма и краеведения и Станьковская средняя школа имени Марата Казея, постарались создать теплую и веселую атмосферу. Артисты выступали не только на сцене, но и рядом со зрителями: пели песни, танцевали, водили хороводы. На фольклорном празднике присутствовали творческие и детские коллективы Дзержинского района.


Тема масленицы, весны, любви была основной в выступлениях творческих коллективов. Своими песнями и танцами порадовали коллективы Путчинского ЦКиД, Логовищанского дома культуры, детские коллективы Станьковской музыкальной школы и дома культуры, средней школы №2 г.Дзержинска, Новоселковского УПК ДС-СШ, Скирмантовского УПК ЯС-СШ. Тепло зрителями было воспринято выступление Юлии Степановой из Дворищанского центра культуры и досуга.

Главными героями праздника стали Зима и Весна. Они устраивали веселые игры и конкурсы. Не обошлось и без традиционных масленичных забав. Отважные мужчины и парни залезали на потешный столб за подарками. Не обошлось и без битвы на подушках, в которой участвовали и дети, и взрослые. С особым задором гости праздника участвовали в развлечениях и забавах «Чудо печь», «Волшебное кольцо», «Силачи», «Валенки».

На выставке народного творчества можно было не только полюбоваться работами Станьковского дома мастеров, но и принять участие в мастер-классах по изготовлению праздничных фольклорных сувениров.


А еще, все могли угоститься вкусной гречневой кашей и сладким горячим чаем у туристского костра. И, конечно же, полакомиться вкусными масленичными блинами!

Самым ожидаемым событием стало сожжение чучела Масленицы как символ прощания с зимой.

Участниками фольклорного праздника стали не только местные жители и гости Станькова, но и учащиеся учреждений образования Дзержинского района. Скучающих на празднике не было. Все без исключения получили заряд хорошего настроения и позитива.

Считается, что после того, как пройдут масленичные гуляния, в скором времени наступит весна. И чем веселее и задорнее будет торжество, тем теплее станет пробуждение природы.


 
 
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9 марта 2019 года в д.Станьково состоялось народное гуляние «Здравствуй, Масленица! В гости весну просим!»
 
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