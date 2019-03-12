В Беларуси выбрали лучшую почтовую марку 2018 года

Конкурс-опрос «Лучшая почтовая марка Республики Беларусь 2018 года» проходил с 28 января по 28 февраля 2019 года.

По итогам конкурса большинством голосов лучшим почтовым выпуском признан почтовый блок «Иконопись XXI века». Дизайн Елены Медведь.

Вторую строчку занимает почтовая марка «Дарья Домрачева, Динара Алимбекова, Ирина Кривко, Надежда Скардино — олимпийские чемпионки (биатлон)». Дизайн почтовой продукции разработала Евгения Бедоник, а напечатаны марки в Бобруйской типографии имени Непогодина.

На третьем месте по количеству набранных голосов расположился почтовый блок «100 лет со дня рождения Петра Машерова». Дизайн также принадлежит Евгении Бедоник.

ИЦ «Марка» РУП «Белпочта» выражает благодарность участникам опроса за проявленный интерес к почтовым маркам Республики Беларусь. Высказанные предложения по возможности будут учтены в дальнейшей работе ИЦ «Марка».



РУП «Белпочта» подготовило 100 наборов филателистической продукции, которыми по итогам розыгрыша будут награждены участники опроса, назвавшие лучший выпуск.