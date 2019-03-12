Операции с банковскими картами Беларусбанка подорожают минимум в два раза

Беларусбанк информирует об изменении с 15 марта размеров вознаграждений по операциям с использованием карточек.
- За предоставление в банкоматах, инфокиосках банка, посредством системы Интернет-банкинг мини-выписки об операциях, совершенных с использованием карточки или ее реквизитов (содержит 10 последних операций за 7 последних дней) устанавливается в размере 0,35 белорусских рублей, 0,2 единицы валюты, 12 российских рублей;
- за просмотр баланса (доступного остатка) по карточке (за одну операцию) в устройствах ОАО «Белагропромбанк», ОАО «БПС-Сбербанк», ОАО «Белинвестбанк» устанавливается в размере 0,20 белорусских рублей, 0,1 единицы валюты, 6 российских рублей.
Ранее для клиентов банка эти услуги обходились в 10 копеек.