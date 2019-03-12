Замначальника ГУБЭП МВД рассказал о размере самой крупной взятки в Беларуси в 2018 году





Размер самой крупной зафиксированной взятки в Беларуси в 2018 году составил 80 тысяч евро. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель начальника ГУБЭП МВД Валерий Балабуев.

Размер предотвращенного сотрудниками службы БЭП вреда экономическим интересам государства за 2018 год составил 5,4 млн рублей, сумма изъятых из незаконного оборота денежных средств и товарно-материальных ценностей – 6,8 млн рублей.

Всего в 2018 году по линии экономики зарегистрировано 6,3 тыс. преступлений. Это на 5,7% меньше, чем в 2017 году, сообщает БелТА.