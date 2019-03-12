«Строчная застройка». Чем многих удивил микрорайон в Самаре

Когда мы ругали минские спальные районы за однотипность и безликость, нам еще не было известно, как извернулась градостроительная мысль в городах наших соседей. Например, в Самаре достроили огромный микрорайон, где все многоквартирные дома — одинаковые, а суперсимметрия улиц кому-то покажется угнетающей.



Фото: sntch.com

Началом строительства микрорайона «Крутые Ключи» является 2008 год. Застройщик — корпорация "Кошелев-проект". Застройка рассчитана на 50 тысяч квартир, или на 100 — 150 тысяч жителей.



Фото: skyscrapercity.com

Микрорайон делится на бульвары, дома стоят перпендикулярно им. За такую планировку блогеры прозвали район «Гулагом», «Освенцимом», «строчной застройкой», «бараками». Стоит признать, что сверху микрорайон и в самом деле выглядит как крайне неудачная реализация кварталов с малоэтажным жильем.



Фото: skyscrapercity.com

Многие жители жалуются, что путают свои дома. Для них нарисовали на зданиях слонов, львов и оленей, но рисунки стираются.



Фото: sntch.com

Если же прогуливаться между одинаковыми домами по однотипным проездам, то можно заметить, что с машино-местами здесь проблема. Паркингов нет совсем, автостоянки совсем небольшие. Еще одна проблема — транспортное сообщение. Жители микрорайона работают в Самаре, но до нее еще доехать надо, перед этим взяв штурмом автобус.

В тоже время все отмечают, что районе довольно развитая инфраструктура: много детских и спортивных площадок, магазины, детские сады, школа и поликлиника.



Фото: skyscrapercity.com



Фото: skyscrapercity.com



Фото: skyscrapercity.com

Есть даже церковь. А вот чего не хватает, и на этом сходятся все критики, так это общественных пространств, парков или скверов. Кстати, о стоимости жилья здесь: средняя цена «однушки» — 16 тысяч долларов.



Фото: skyscrapercity.com