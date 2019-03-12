|
В Беларуси открыт весенний сезон охоты на гусей и уток
13.03.2019 — Разное | Новости Хотимска
С 9 марта в Беларуси открыт в охотхозяйствах весенний сезон охоты на гусей и уток.
Он продлится до 14 мая, сообщили в Белорусском обществе охотников и рыболовов (БООР).
Отмечается, что максимальная продолжительность весеннего сезона охоты на гусей и уток составляет 28 дней.
Сроки проведения охоты на данных птиц утверждаются приказом или другим решением пользователя охотничьих угодий до начала сезона охоты.
Заниматься охотой можно только в светлое время суток, кроме периода с 12.00 до 18.00. С 20 марта разрешается охота на глухаря и тетерева, с 23 числа этого месяца – на самцов вальдшнепа на тяге.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 9 марта в Беларуси открыт в охотхозяйствах весенний сезон охоты на гусей и уток. Он продлится до 14 мая, сообщили в Белорусском обществе охотников и рыболовов...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)