В Беларуси открыт весенний сезон охоты на гусей и уток

С 9 марта в Беларуси открыт в охотхозяйствах весенний сезон охоты на гусей и уток.

Он продлится до 14 мая, сообщили в Белорусском обществе охотников и рыболовов (БООР).

Отмечается, что максимальная продолжительность весеннего сезона охоты на гусей и уток составляет 28 дней.

Сроки проведения охоты на данных птиц утверждаются приказом или другим решением пользователя охотничьих угодий до начала сезона охоты.

Заниматься охотой можно только в светлое время суток, кроме периода с 12.00 до 18.00. С 20 марта разрешается охота на глухаря и тетерева, с 23 числа этого месяца – на самцов вальдшнепа на тяге.