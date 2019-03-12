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В Хотимске прошел семинар по вопросу применения антикоррупционного законодательства

13.03.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Актуальные вопросы применения антикоррупционного законодательства и правового просвещения в сфере противодействия коррупции сегодня обсудили на семинаре в Хотимске. В работе форума принимали участие: начальник управление по работе со средствами массовой информации и молодежной политики главного управления идеологической работы и по делам молодежи Могилевского облисполкома Елена Дивакова; начальник отдела по борьбе с коррупцией прокуратуры Могилевской области Андрей Волков; Тамара Журавкова, заместитель начальника отдела главного контрольно-аналитического управления Могилевского облисполкма, и Вячеслав Шабусов, старший оперуполномоченный управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД облисполкома.

В рамках семинара был рассмотрен широкий спект вопросов – от анализа понятия коррупции как социально-правового явления до конкретных примеров. Большое внимание было уделено теме порядка организации и проведения государственных закупок.

  • Если в организации или на предприятии непосредственно руководитель уделяет внимание вопросу профилактики коррупции, то проблем, нарушений всегда в разы меньше, -Олег Лимаров, прокурор Хотимского района.
  • Борьба с коррупционными преступлениями является обязанностью всех граждан. И заключается она не в том, чтобы правоохранители выявляли факты нарушений закона, а чтобы в обществе сформировалась нетерпимость к коррупционерам, — Дмитрий Семочкин, первый заместитель начальника отдела внутренних дел Хотимского райисполкома.
  • Каждый руководитель обязан обеспечивать производственно-технологическую, исполнительскую и трудовую дисциплину, содержать производственные помещения и оборудование в соответствии с установленными требованиями, обеспечивать надлежащие условия  труда работников. В таком случае места для коррупции не останется, — Дмитрий Рубан, председатель Хотимского райисполкома.
  • Главная профилактика коррупции – это личное неприятие всеми гражданами подобных явлений, — Андрей Волков, начальник отдела по борьбе с коррупцией прокуратуры Могилевской области.

Эти тезисы стали своеобразными лейтмотивами семинара. Коррупция как негативное явление социальной действительности вызывает серьезные проблемы, связанные с угрозой стабильности и безопасности любого общества. Она подрывает демократические институты и моральные ценности, отрицательно сказывается на процессах нормативного упорядочивания общественных отношений, наносит существенный ущерб преобразованиям в социальном и экономическом развитии. Но главный урон для государства заключается в снижении доверия населения к органам власти из-за ущерба политической легитимности власти и упадка общественной морали.

Остановить вредоносное влияние коррупционных явлений под силу лишь при условии объединения всего гражданского сообщества. Каждый должен сказать “нет”, если ему предлагают взятку, соблюдать свои должностные обязанности в рамках закона, понимать, что за свою работу должностные лица получают зарплату и дополнительной “благодарности” их действия не требут.

Анна МАВИЧ

 
 
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Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
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