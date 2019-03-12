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Наводнение в Мозамбике унесло жизни 66 человек

13.03.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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В результате разрушительных наводнений в центральных и северных районах Мозамбика погибли по меньшей мере 66 человек, сообщает иранский новостной телеканал Press TV.

По имеющимся сведениям, 111 человек получили травмы различной степени тяжести. Стихийное бедствие затронуло более 141,3 тыс. местных жителей, многие из которых лишились домов и имущества.

Правительство Мозамбика ввело красный режим тревоги из-за затяжных ливней, обрушившихся на страну с приходом циклона Идай в конце прошлой недели. По официальным данным, стихия уничтожила свыше 5,7 тыс. жилищ и 18 больниц, нанесла ущерб почти 15,5 тыс. домов.

Власти распорядились организовать обязательную эвакуацию из зон бедствия. В провинциях Замбезия и Тете созданы 16 центров временного размещения населения. Согласно подсчетам правительства, потребуется выделить около $16 млн на оказание помощи 80 тыс. пострадавших семей.

Из-за сильных дождей также пострадал южный регион Республики Малави, которая граничит с Мозамбиком. К настоящему времени известно о 30 погибших, более 230 тыс. местных жителей лишились крова.-

 
 
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В результате разрушительных наводнений в центральных и северных районах Мозамбика погибли по меньшей мере 66 человек, сообщает иранский новостной телеканал Press TV....
 
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