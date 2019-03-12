В Беларуси разработали свою концепцию информационной безопасности

Концепцию информационной безопасности страны разработали в Беларуси. Этот документ обсудили на уровне прездиента – Александр Лукашенко утвердит алгоритм действий в ответ на угрозы в инфопространстве, передает телеканал «МИР 24».

Речь в документе, в частности, идет о кибератаках, которые могут причинить вред целым отраслям и структурам. Также усилят контроль за фейковыми новостями.

«Беларусь отказывается от применения информационных технологий в ущерб другим государствам, в ущерб правам и интересам других субъектов. Но при этом мы будем обеспечивать собственную безопасность. Есть такое положение в концепции, такая целая глава, как действие Беларуси и отношение к рискам и вызовам», – подчеркнул директор белорусского института стратегических исследований Олег Макаров.

Авторы документа уверяют, что концепция никак не ограничит доступ к ресурсам глобальной Сети и не станет фильтром высказываний и мнений.

В подготовке проекта участвовали специалисты из почти 20 госуорганов и организаций, представители ведущих СМИ, депутаты, ученые и эксперты.