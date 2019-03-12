Заместитель председателя райисполкома Александр Ковалев провел прием граждан

Сегодня в малом зале райисполкома состоялся очередной прием граждан, который провел заместитель председателя райисполкома Александр Ковалев.

На прием записались 6 человек, вопросы двоих заявителей были разрешены до приемы, четверо пришли на встречу с Александром Викторовичем. Темы, поднятые на приеме, касались содействия в трудоустройстве, помощи в решении жилищных вопросов, а также возмещения средств, затраченных на содержание несовершеннолетнего.

Все озвученные вопросы взяты на контроль, отдельные разъяснены в ходе приема.























