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Полина Республика выпустила кавер на Тиму Белорусских. На мове!

13.03.2019 17:21 — Разное | Tut.by  
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Белорусская певица Полина Республика выпустила кавер на главный хит земляка Тимы Белорусских «Мокрые кроссы». Девушка не просто перепела композицию, а сделала это по-белорусски. Получилось круто!

В описании к видео музыкант оставила следующую подпись:

«Я прысвячаю гэты кавер-трэк сваiм суседзям, беларускаму рэпу і яшчэ маiм кросам з зары, якія верай і праўдай перажылі са мной зіму!».

Певица выступит перед минской публикой 8 апреля в клубе «Брюгге».

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Все поп-концерты в Минске по этой ссылке

***

9 марта в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на Фестиваль гигантских китайских фонарей в ботаническом саду. Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители будут объявлены 15 марта.

 
Теги: Минск
 
 
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В описании к видео музыкант оставила следующую подпись: «Я прысвячаю гэты кавер-трэк сваiм суседзям, беларускаму рэпу і яшчэ маiм кросам з зары, якія верай і праўдай...
 
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