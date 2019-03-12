|
Полина Республика выпустила кавер на Тиму Белорусских. На мове!
Белорусская певица Полина Республика выпустила кавер на главный хит земляка Тимы Белорусских «Мокрые кроссы». Девушка не просто перепела композицию, а сделала это по-белорусски. Получилось круто!
В описании к видео музыкант оставила следующую подпись:
«Я прысвячаю гэты кавер-трэк сваiм суседзям, беларускаму рэпу і яшчэ маiм кросам з зары, якія верай і праўдай перажылі са мной зіму!».
Певица выступит перед минской публикой 8 апреля в клубе «Брюгге».
Читайте также
Все поп-концерты в Минске по этой ссылке
***
9 марта в приложении «Афиша TUT.BY»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В описании к видео музыкант оставила следующую подпись: «Я прысвячаю гэты кавер-трэк сваiм суседзям, беларускаму рэпу і яшчэ маiм кросам з зары, якія верай і праўдай...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)