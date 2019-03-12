Полина Республика выпустила кавер на Тиму Белорусских. На мове!

Белорусская певица Полина Республика выпустила кавер на главный хит земляка Тимы Белорусских «Мокрые кроссы». Девушка не просто перепела композицию, а сделала это по-белорусски. Получилось круто!

В описании к видео музыкант оставила следующую подпись:

«Я прысвячаю гэты кавер-трэк сваiм суседзям, беларускаму рэпу і яшчэ маiм кросам з зары, якія верай і праўдай перажылі са мной зіму!».

Певица выступит перед минской публикой 8 апреля в клубе «Брюгге».

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