16 марта в Украине на два часа будет приостановлено таможенное оформление

По сообщению Государственной фискальной службы Украины, 16 марта с 13 до 15 часов по белорусскому времени запланированы работы в системе энергоснабжения серверного и активного сетевого оборудования Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС).



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В связи с этим на 2 часа будет приостановлен процесс таможенного оформления в украинских пунктах пропуска.

Рекомендуем учитывать данную информацию при планировании поездок в Украину.