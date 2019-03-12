ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Бресте по-прежнему непросто устроить ребенка в детский сад по месту жительства

13.03.2019 17:48 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

В Бресте ежегодно количество дошкольников увеличивается на 200—400 человек. Сегодня в дошкольных учреждениях города занимаются 17 тысяч детей, в школах — 38 тысяч. Тысячелетний Брест — город молодых.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64281.php

В Бресте по-прежнему непросто устроить ребенка в детский сад по месту жительства

Фото носит иллюстративный характер

А вот дефицит мест в детских садах — проблема не новая. Каждый год этот вопрос дает о себе знать новыми обращениями родителей к представителям власти. Однако, согласитесь, нынешняя нехватка 187 мест и дефицит в 2,5 тысячи четыре года назад — большая разница.

Малышке Неонилле в детском саду нравится, девочка она контактная и не капризная. Правда, пошла в садик — стала болеть. Но сменить дошкольное учреждение родители девочки хотели бы по другой причине.

— Мы живем в микрорайоне Ковалево, скоро сюда переедет наш офис, то есть и работать будем в Ковалево. Три детских сада возле дома, а возить дочку приходится в микрорайон Восток. Перевести в детсад по месту жительства нет возможности, говорят, нет мест, — мама двоих детей Виктория Зыкович говорит, что и третьего родила бы, да такая непростая ситуация с садиками всякое желание становиться многодетной мамой отбивает.

О каком повышении рождаемости может идти речь, если устроить ребенка в детский сад в Бресте та еще проблема, задается вопросом Виктория. Перед «Большим разговором с Президентом» она села за компьютер и отправила свою больную тему для обсуждения:

— В новых микрорайонах инфраструктура не успевает за строительством жилья. В итоге многие семьи вынуждены возить ребенка в сад далеко от дома. Почему ситуация не разрешается?

Город ищет разные пути решения и находит их, пусть не всегда популярные, считает начальник отдела по образованию Брестского горисполкома Анатолий Носков:

— Ввели в строй сад на 350 мест на улице генерала Благовещенского, а там сейчас более 400 дошкольников. По санитарным правилам получилось разместить дополнительные места. Строится школа-сад в микрорайоне Лагуна на 471 место, в том числе на 150 дошкольных мест. Как показывает практика работы школы-сада № 6 на улице Стафеева и школы-сада № 10 в микрорайоне Южный, наполняемость тоже можно будет увеличить. За последние семь лет в учреждениях дошкольного образования города дополнительно введено в эксплуатацию более 3,5 тысячи мест. Резерв нашли не только через увеличение наполняемости дошкольных групп. Возвращали и ремонтировали помещения, ранее бывшие детсадами, а потом из-за снижения рождаемости переданные для других целей. Резервы все исчерпали. Перспективы? На улице генерала Рокоссовского планируем после передачи помещений из собственности Министерства обороны в собственность города провести реконструкцию садика и увеличить там количество дошкольных мест. В микрорайоне Вулька-3 будет построено еще одно дошкольное учреждение на 350 мест, планируем в нынешнем году начать проектные работы.

Ну а что же с обращением Виктории Зыкович? Главный специалист по дошкольному образованию администрации Московского района Бреста Галина Шестопалова не исключает, что возможность перевода дочери брестчанки в садик рядом с домом может появиться нынешней осенью:

— Мы сейчас комплектуем группы на сентябрь из числа тех детей, которые, в отличие от Неониллы, не посещают детские сады. Если после основной комплектации будут места, переведем. В минувшем году было много переводов. 

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 72
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В Бресте ежегодно количество дошкольников увеличивается на 200—400 человек. Сегодня в дошкольных учреждениях города занимаются 17 тысяч детей, в школах — 38 тысяч....
 
Новости дня
Новости разные
 
Заместитель председателя райисполкома Александр Ковалев провел прием граждан
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.03.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика