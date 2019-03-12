В Бресте по-прежнему непросто устроить ребенка в детский сад по месту жительства

В Бресте ежегодно количество дошкольников увеличивается на 200—400 человек. Сегодня в дошкольных учреждениях города занимаются 17 тысяч детей, в школах — 38 тысяч. Тысячелетний Брест — город молодых.



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А вот дефицит мест в детских садах — проблема не новая. Каждый год этот вопрос дает о себе знать новыми обращениями родителей к представителям власти. Однако, согласитесь, нынешняя нехватка 187 мест и дефицит в 2,5 тысячи четыре года назад — большая разница.

Малышке Неонилле в детском саду нравится, девочка она контактная и не капризная. Правда, пошла в садик — стала болеть. Но сменить дошкольное учреждение родители девочки хотели бы по другой причине.

— Мы живем в микрорайоне Ковалево, скоро сюда переедет наш офис, то есть и работать будем в Ковалево. Три детских сада возле дома, а возить дочку приходится в микрорайон Восток. Перевести в детсад по месту жительства нет возможности, говорят, нет мест, — мама двоих детей Виктория Зыкович говорит, что и третьего родила бы, да такая непростая ситуация с садиками всякое желание становиться многодетной мамой отбивает.

О каком повышении рождаемости может идти речь, если устроить ребенка в детский сад в Бресте та еще проблема, задается вопросом Виктория. Перед «Большим разговором с Президентом» она села за компьютер и отправила свою больную тему для обсуждения:

— В новых микрорайонах инфраструктура не успевает за строительством жилья. В итоге многие семьи вынуждены возить ребенка в сад далеко от дома. Почему ситуация не разрешается?

Город ищет разные пути решения и находит их, пусть не всегда популярные, считает начальник отдела по образованию Брестского горисполкома Анатолий Носков:

— Ввели в строй сад на 350 мест на улице генерала Благовещенского, а там сейчас более 400 дошкольников. По санитарным правилам получилось разместить дополнительные места. Строится школа-сад в микрорайоне Лагуна на 471 место, в том числе на 150 дошкольных мест. Как показывает практика работы школы-сада № 6 на улице Стафеева и школы-сада № 10 в микрорайоне Южный, наполняемость тоже можно будет увеличить. За последние семь лет в учреждениях дошкольного образования города дополнительно введено в эксплуатацию более 3,5 тысячи мест. Резерв нашли не только через увеличение наполняемости дошкольных групп. Возвращали и ремонтировали помещения, ранее бывшие детсадами, а потом из-за снижения рождаемости переданные для других целей. Резервы все исчерпали. Перспективы? На улице генерала Рокоссовского планируем после передачи помещений из собственности Министерства обороны в собственность города провести реконструкцию садика и увеличить там количество дошкольных мест. В микрорайоне Вулька-3 будет построено еще одно дошкольное учреждение на 350 мест, планируем в нынешнем году начать проектные работы.

Ну а что же с обращением Виктории Зыкович? Главный специалист по дошкольному образованию администрации Московского района Бреста Галина Шестопалова не исключает, что возможность перевода дочери брестчанки в садик рядом с домом может появиться нынешней осенью:

— Мы сейчас комплектуем группы на сентябрь из числа тех детей, которые, в отличие от Неониллы, не посещают детские сады. Если после основной комплектации будут места, переведем. В минувшем году было много переводов.