Минск на 188 месте в рейтинге по качеству жизни

Консалтинговая компания Mercer составила рейтинг по качеству жизни, куда вошли 231 город.

Рейтинг возглавила Вена, на втором месте — Цюрих. Тройку сильнейших замыкает Ванкувер. В десятку также попали Мюнхен, Окленд, Дюссельдорф, Франкфурт, Копенгаген, Женева и Базель.

Минск находится ближе к концу списка - на 188 месте. Значительно опередили по качеству жизни столицы стран-соседей Варшава (82), Таллин (86), Рига (90), Вильнюс (81). Лучше жить, по данным составителей рейтинга, в Москве (167), Ереване (170), Алма-Аты (177), Тбилиси (187) и Киеве (173).

Замыкают список Багдад (последнее, 231 место), Банги (ЦАР), Сана (Йемен), Порт-о-Пренс (Гаити), Хартум (Судан), Нджамена (Чад), Дамаск (Сирия).

При составлении рейтинга учитывался целый ряд факторов: инфраструктура для отдыха, уровень развития экономики, политическая и социальная среда, доступность жилья, развитие сферы услуг, общественного транспорта, образования, здравоохранения и др.