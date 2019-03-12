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Минск на 188 месте в рейтинге по качеству жизни

13.03.2019 17:27 — Разное | БДГ  
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Консалтинговая компания Mercer составила рейтинг по качеству жизни, куда вошли 231 город.

Рейтинг возглавила Вена, на втором месте — Цюрих. Тройку сильнейших замыкает Ванкувер. В десятку также попали Мюнхен, Окленд, Дюссельдорф, Франкфурт, Копенгаген, Женева и Базель.

Минск находится ближе к концу списка - на 188 месте. Значительно опередили по качеству жизни столицы стран-соседей Варшава (82), Таллин (86), Рига (90), Вильнюс (81). Лучше жить, по данным составителей рейтинга, в Москве (167), Ереване (170), Алма-Аты (177), Тбилиси (187) и Киеве (173).

Замыкают список Багдад (последнее, 231 место), Банги (ЦАР), Сана (Йемен), Порт-о-Пренс (Гаити), Хартум (Судан), Нджамена (Чад), Дамаск (Сирия).

При составлении рейтинга учитывался целый ряд факторов: инфраструктура для отдыха, уровень развития экономики, политическая и социальная среда, доступность жилья, развитие сферы услуг, общественного транспорта, образования, здравоохранения и др.

Компания Mercer является ведущим поставщиком данных о качестве жизни сотрудников, которых отправляют на работу за границу и их отзывы являются основой для составления рейтинга, сказано на сайте компании.

 
Теги: Минск
 
 
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Консалтинговая компания Mercer составила рейтинг по качеству жизни, куда вошли 231 город.
 
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