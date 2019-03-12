Белорусские политические партии деградировали, считает Ермошина

Председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина считает, что в стране деградировали все политические партии.

"Что касается политической структуры, я бы сказала, что, к сожалению, наши партии политические деградируют. Улучшения нет. Наоборот – резкое ухудшение", - сказала Л.Ермошина в интервью телеканалу " Беларусь 24 ".

По ее словам, если вспомнить первые годы белорусской государственности, то политические партии были намного активнее.

"На данный момент из 15 существующих партий только 8 участвуют в выборах. Причем более активны – оппозиционные, да и то, это буквально несколько десятков политиков. Посмотрите все ток-шоу, что идут по телевидению – это одни и те же лица", - отметила глава ЦИК.