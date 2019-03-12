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Транзитные международные грузы в Беларуси будут отслеживать с помощью навигационных электронных пломб
Новости Беларуси. Транзитные международные грузы в Беларуси будут отслеживать с помощью навигационных электронных пломб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Они обеспечат безостановочное движение фур и быстрое прохождение границы, а также исключат контрабанду и гарантируют безопасный транзит груза. В экспериментальном проекте задействованы пять пунктов таможенного оформления на границах с Литвой, Латвией, Польшей и Украиной.
Андрей Большаков, начальник управления Государственного таможенного комитета Беларуси:
Новая система электронного пломбирования грузовиков уже прошла тест в России и Казахстане. Таможенники этих стран провели и совместные испытания. Их результаты признаны успешными.
Нурлан Сатеров, заместитель директора Института космической техники и технологий (Кахахстан):
13 марта эксперимент по мониторингу транзитных перевозок провели в самом крупном по грузопотоку пункте пропуска «Козловичи». Это четвертый из пяти этапов. В дальнейшем систему планируют распространить на весь Евразийский экономический союз.
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Транзитные международные грузы в Беларуси будут отслеживать с помощью навигационных электронных пломб
Новости Беларуси. Транзитные международные грузы в Беларуси будут отслеживать с помощью навигационных электронных пломб, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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