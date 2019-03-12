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Беларусь и Китай готовят соглашение о взаимном признании документов об образовании, обучении и учёных степенях

13.03.2019 16:44 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Беларусь и Китай готовят соглашение о взаимном признании документов об образовании, обучении и ученых степенях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом рассказал глава профильного ведомства Игорь Карпенко на встрече с китайскими студентами.

В настоящее время вузы двух стран связывает более 350 договоров о сотрудничестве. Они предполагают обмен опытом и создание новых научных центров и лабораторий. Более того, 2019 год в Китае проходит под знаком образования Беларуси.

Беларусь и Китай готовят соглашение о взаимном признании документов об образовании, обучении и учёных степенях

Беларусь и Китай готовят соглашение о взаимном признании документов об образовании, обучении и учёных степенях

Подготовка сильных кадров – задача для обеих сторон. Как сделать эту работу еще более продуктивной, в том числе обсудили и сегодня, 13 марта. Но повод для встречи скорее торжественный. В Национальной библиотеке собрались студенты, которые достигли успехов в учебе, научно-исследовательской и общественной деятельности. Все они получили награды и благодарности.

Беларусь и Китай готовят соглашение о взаимном признании документов об образовании, обучении и учёных степенях

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
В начале года мы дали старт этому проекту в городе Далянь в Китайской Народной Республике. Запланирован целый спектр мероприятий, благодаря которым китайские граждане должны узнать больше о системе образования в Беларуси. Планируются в том числе и туры китайских журналистов, которые посетят учреждения образования.

Беларусь и Китай готовят соглашение о взаимном признании документов об образовании, обучении и учёных степенях

Цуй Цумин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Беларуси:
Сейчас китайско-белорусские двусторонние отношения находятся в стадии опережающего развития. Наше сотрудничество во всех областях продвигается вперед, в том числе и в сфере образования. Важные договоренности между нашими странами уже достигнуты, что в дальнейшем будет способствовать обмену и сотрудничеству.

Беларусь и Китай готовят соглашение о взаимном признании документов об образовании, обучении и учёных степенях

Беларусь и Китай готовят соглашение о взаимном признании документов об образовании, обучении и учёных степенях

Беларусь и Китай готовят соглашение о взаимном признании документов об образовании, обучении и учёных степенях

Беларусь и Китай готовят соглашение о взаимном признании документов об образовании, обучении и учёных степенях

Беларусь и Китай готовят соглашение о взаимном признании документов об образовании, обучении и учёных степенях

Образование в Беларуси получают более 3 тысяч китайских граждан. Количество желающих получить диплом белорусского вуза постоянно растет. Только за последний год студентов из Китая у нас стало больше на тысячу. Немало и тех, кто стремится овладеть белорусским языком и тесно познакомиться с национальной историей и культурой. Для этого в Китае уже созданы девять лингвистических центров.

Беларусь и Китай готовят соглашение о взаимном признании документов об образовании, обучении и учёных степенях

Беларусь и Китай готовят соглашение о взаимном признании документов об образовании, обучении и учёных степенях

Беларусь и Китай готовят соглашение о взаимном признании документов об образовании, обучении и учёных степенях
 
Теги: знакомства
 
 
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