В Нигерии обрушилось здание школы во время занятий

Новости Нигерии. В Нигерии обрушилось здание школы. ЧП произошло во время занятий. В результате под завалами находятся более сотни человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обрушение произошло на юго-западе страны. На месте трагедии работают бригады спасателей. Ведутся разборы завалов и поиски выживших. Несколько учеников с травмами доставлены в больницу. Информация о погибших пока не поступала.











