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В Нигерии обрушилось здание школы во время занятий
Новости Нигерии. В Нигерии обрушилось здание школы. ЧП произошло во время занятий. В результате под завалами находятся более сотни человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обрушение произошло на юго-западе страны. На месте трагедии работают бригады спасателей. Ведутся разборы завалов и поиски выживших. Несколько учеников с травмами доставлены в больницу. Информация о погибших пока не поступала.
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Новости Нигерии. В Нигерии обрушилось здание школы. ЧП произошло во время занятий. В результате под завалами находятся более сотни человек, сообщили в программе...
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