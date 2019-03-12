|
Улицы Сиднея наводнили крысы: грызунов в 200 раз больше жителей
Новости Австралии. Австралийские города наводнили крысы. Наибольшее скопление грызунов наблюдается в Сиднее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Хвостатые вредители разгуливают по улицам и атакуют местные кафе. Эксперты подсчитали: на каждого жителя города приходится около 200 крыс. По мнению специалистов, среди причин нашествия грызунов – вибрации от повсеместного строительства, а также дожди, которые затопили их привычные места обитания – канализацию.
Власти призывают жителей вооружаться ловушками и не забывать о санитарных нормах.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Австралии. Австралийские города наводнили крысы. Наибольшее скопление грызунов наблюдается в Сиднее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)