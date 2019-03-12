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Показываем, как выращивают рыбу в Беларуси
Съёмочная группа программы
Ассортимент, который можно увидеть собственными глазами, поражает. А тот факт, что ты сам можешь словить щуку или белого амура, сделал предприятие козырем городского посёлка.
Карповому хозяйству уже более 80 лет. За такую долгую историю оно пережило много преобразований. Сегодня это конвейер без сбоев, с первого этапа – выхаживания каждой икринки и до последнего – выпуска готового продукта.
Александр Куликовский, директор рыбоводческого предприятия Червенского района:
Хозяйство имеет 10 нагульных прудов, предназначенных для выращивания товарной рыбы. А также 17 возрастных и 8 гектаров зимовальных. На собственные пруды специалисты высаживают рыбу производителя. Нерест происходит естественным путем. А для проращивания и ухода за икринками есть отдельный цех.
Эдуард Бадылевич, главный рыбовод:
Для здорового роста рыбы сотрудники хозяйства обеспечивают хорошие условия. Всё внимание – воде. Она должна обладать необходимыми гидрохимическими показателями. Это, в первую очередь, кислородный и температурный режим. Немаловажно и кормление. Рыба этого предприятия питается как искусственными кормами, так и естественными. Для этого существует собственная база.
Эдуард Бадылевич:
Перерабатывающий цех – небольшой. Продукция, которой занимаются специалисты, практически каждый день меняется. В зависимости от заказа потребителя. В ассортименте рыба холодного и горячего копчения, мороженая тушка и фарш. Но основу готового продукта составляет свежее филе.
Ольга Рабцевич, технолог перерабатывающего цеха рыбоводческого предприятия Червеньского района:
Алексанр Куликовский:
После облова рыба с каждого пруда проходит проверку в лаборатории в Минске на инфекционные и инвазионные заболевания. Каждая партия продукта отправляется на прилавок только со специальным свидетельством о качестве.
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Съёмочная группа программы «Центральный регион» посетила рыбоводческое предприятие в Червенском районе. Первая продукция здесь была получена в 1932 году. Сейчас...
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