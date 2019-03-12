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Показываем, как выращивают рыбу в Беларуси

13.03.2019 16:32 — Разное | СТВ  
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Съёмочная группа программы «Центральный регион» посетила рыбоводческое предприятие в Червенском районе. Первая продукция здесь была получена в 1932 году. Сейчас производство составляет более 1,5 тысячи тонн в год.

Ассортимент, который можно увидеть собственными глазами, поражает. А тот факт, что ты сам можешь словить щуку или белого амура, сделал предприятие козырем городского посёлка.

Карповому хозяйству уже более 80 лет. За такую долгую историю оно пережило много преобразований. Сегодня это конвейер без сбоев, с первого этапа – выхаживания каждой икринки и до последнего – выпуска готового продукта.

Показываем, как выращивают рыбу в Беларуси

Александр Куликовский, директор рыбоводческого предприятия Червенского района:
Строился рыбхоз, как карповое хозяйство. Сегодня на прудах выращивается толстолобик, амур, европейский сом, щука. И последние три года мы активно занялись разведением осетровых. В прошлом году было получено 25 тонн осетра и стерляди. Сегодня эта рыба уже поставляется в продажу. С учётом того, что 7 лет назад был построен цех по переработке рыбы, сегодня наше предприятие не только выращивает, но и 40% от выращенной продукции ещё и перерабатывает.

Хозяйство имеет 10 нагульных прудов, предназначенных для выращивания товарной рыбы. А также 17 возрастных и 8 гектаров зимовальных. На собственные пруды специалисты высаживают рыбу производителя. Нерест происходит естественным путем. А для проращивания и ухода за икринками есть отдельный цех.

Показываем, как выращивают рыбу в Беларуси

Эдуард Бадылевич, главный рыбовод:
Всё начинается в инкубационном цеху хозяйства. Сюда мы весной завозим производителей. Здесь получаем икру, оплодотворяем её. Для каждой рыбы – свои условия. Особенно, что касается воспроизводства. Первыми сюда завозим осетровых. Они нерестятся при температуре 14-15 градусов. После осетровых в инкубационном цеху занимаемся воспроизводством карпа. Карп – у нас основная рыба, которая выращивается. Ему для нормального нереста нужна температура в районе 20 градусов. И после воспроизводства карпа самую теплолюбивую рыбу – это сом европейский. Ему уже надо 23-25 градусов для инкубации икры.

Для здорового роста рыбы сотрудники хозяйства обеспечивают хорошие условия. Всё внимание – воде. Она должна обладать необходимыми гидрохимическими показателями. Это, в первую очередь, кислородный и температурный режим. Немаловажно и кормление. Рыба этого предприятия питается как искусственными кормами, так и естественными. Для этого существует собственная база.

Показываем, как выращивают рыбу в Беларуси

Эдуард Бадылевич:
За сезон порядка 4,5 тысяч тонн комбикорма наша рыба съедает. Рыбу растим до такого размера, который необходим покупателю. На рыбу 5-6 кг спроса нет. Люди в основном хотят рыбу в районе килограмма. Она и самая вкусная!

Перерабатывающий цех – небольшой. Продукция, которой занимаются специалисты, практически каждый день меняется. В зависимости от заказа потребителя. В ассортименте рыба холодного и горячего копчения, мороженая тушка и фарш. Но основу готового продукта составляет свежее филе.

Показываем, как выращивают рыбу в Беларуси

Ольга Рабцевич, технолог перерабатывающего цеха рыбоводческого предприятия Червеньского района:
Пришла рыба: мы её порезали, заморозили. Всё, мы никаких добавок не используем. В тот же фарш мы не добавляем никаких консервантов, приправ, соли.

Алексанр Куликовский:
Самое основное достижение в том, что используется минимальная техника. Все наполнения прудов происходят за счёт естественных уклонов. Когда строился рыбхоз, не было такого количества электричества. И расчёт ставился на то, чтобы вся вода в пруды должна самотёком наливаться и самотёком сливаться. Это позволяет нам быть конкурентными на рынке и продавать дешёвую продукцию. Сегодня рассматриваем вопросы усовершенствования: увеличение холодильных ёмкостей. Ежегодно проводятся тендеры на закупку комбикорма, потому что в себестоимости выращивания нашей продукции до 60% занимают комбикорма.

Показываем, как выращивают рыбу в Беларуси

После облова рыба с каждого пруда проходит проверку в лаборатории в Минске на инфекционные и инвазионные заболевания. Каждая партия продукта отправляется на прилавок только со специальным свидетельством о качестве.
 
Теги: Минск
 
 
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Съёмочная группа программы «Центральный регион» посетила рыбоводческое предприятие в Червенском районе. Первая продукция здесь была получена в 1932 году. Сейчас...
 
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