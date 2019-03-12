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Новая редакция Жилищного кодекса: в Минске изменятся условия постановки на очередь

13.03.2019 16:56 — Разное | Партизан  
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Согласно новой редакции Жилищного кодекса ужесточаются требования при постановке на очередь строительства жилья в Минске.

Новая редакция Жилищного кодекса: в Минске изменятся условия постановки на очередь
В частности, члены молодых семей, впервые вступившие в брак, получат возможность стать нуждающимися в улучшении жилищных условий в Минске лишь при условии отсутствия в собственности супругов и (или) в их владении жилых помещений, расположенных не только в столице, но и в Минском районе. 

Такая норма содержится в проекте Закона, принятого Палатой представителей Национального собрания Беларуси, передает «Минск-Новости».

По словам председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по жилищной политике и строительству Юрия Дорогокупца, законопроект принят парламентом в первом чтении, однако отдельные положения проекта расходятся с нормативными документами.

Дорогокупец также сообщил, что депутатская комиссия хотела бы вынести законопроект на рассмотрение на открытии весенней сессии, 2 апреля.

— Надеюсь, до конца года документ будет окончательно принят, — предположил он.


В новой редакции Жилищного кодекса, в частности, предусмотрена возможность перевода арендного жилья, занимаемого гражданами, имеющими право на получение социального жилья, но не состоящими на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, в жилые помещения социального пользования.

Поскольку с 1 июля 2016 г. срок обращения граждан о приватизации занимаемого жилья истек, а обязательства по договорам поднайма прекращены, в обновленном Жилищном кодексе исключаются отношения, связанные с приватизацией помещений государственного жилищного фонда и предоставлением их по договорам поднайма.

 
Теги: Минск
 
 
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Согласно новой редакции Жилищного кодекса ужесточаются требования при постановке на очередь строительства жилья в Минске.
 
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