"Оппозиции полезно встретиться с Бабичем". Дмитриев рассказал о встрече с послом России









Свобода » Дмитриев рассказал, как и зачем встречался с российским послом и что услышал от специального представителя Владимира Путина в Беларуси. В интервью Радио «» Дмитриев рассказал, как и зачем встречался с российским послом и что услышал от специального представителя Владимира Путина в Беларуси.





Про мотив и цель встречи

«Мы встречаемся с разными послами. Это нормальная международная работа. Я думаю, что вас не удивляет, когда мы приезжаем выступать в Европейский парламент. Россия — очень важная для Беларуси страна. Она оказывает на нас влияние, и мы все это понимаем. Во-вторых, мы донесли ему свою позицию. Отношения с Россией сегодня — это самые закрытые для общества отношения. Мы считаем, что важно говорить и понять позицию России. Нужно подключать гражданское общество, расширять количество площадок для диалога. Надо избавляться от иллюзии, что президенты обо всем договорятся».





О том, как попасть к спецпредставителю Путина

«Это было непросто. Но процедура была абсолютно нормальной, как и в случае с другими послами. Международная служба «Говори правду» направила в посольство письмо с просьбой о встрече. Согласовывались вопросы предстоящей беседы. Переписка продолжалась около трех месяцев».





О выборах в Беларуси

«Серьезного разговора об этом не было».





Про Бабича как человека

«Он оставил впечатление политика новой генерации, очень прагматичного и делового, который умеет вести бизнес-переговоры и не любит непрагматичности. Бабич отличается от других послов. Он не дипломат. Он нам так и сказал, что приехал сюда решать проблемы, накопившиеся за 20 лет в союзных отношениях. Так это и чувствуется. Он составил себе перечень вопросов и продвигает здесь российский взгляд на то, как они должны решаться. А мы можем объяснять ему наш взгляд и наши интересы».









Об агрессии против Беларуси

«У нас коротко заходила речь о возможности агрессии России. Он полностью это исключил и сказал, что это невозможно. Они видят основу союзного государства в экономике и хотят развязать узлы именно в экономике, а не бряцать оружием друг перед другом. Мы сказали, что для белорусов тема суверенитета очень важна и что белорусское общество нервно реагирует, когда нападают и подвергают сомнению нашу независимость. Он на это ответил, что Россия не ставит под сомнение независимость Беларуси. Что Россия не считает возможным отмотать 25 лет истории. Но Москва хочет понять, каким должно быть будущее отношений».





Про белорусский язык

«Коснулись вопроса белорусского языка. Мы выступаем за его более широкое распространение, сказали, что не считаем это угрозой. И отношения с Западом — это не угроза России, а нормальная работа. У России, кстати, договор с ЕС такой, что нам только мечтать. Он заверил, что у него нет негативного отношения к белорусскому языку и что никакой проблемы в том, чтобы белорусы его популяризировали, он не видит».





О критике «Говори правду» за пророссийскость

«Критикует те, для которых всё, что бы мы ни сделали, мы и так провластные или пророссийские. Мы на них не ориентируемся. Люди, которые понимают, как живет и как будет жить Беларусь, знают, что без нормальных отношений с Россией нам не сохранить ни безопасность, ни страну, ни экономику. Они понимают, что мы ведем нормальную политическую работу, и встреча с послом — это не выражение поддержки послу, а политическая работа».





О новых встречах

«Я был бы рад, если бы после нас с послом попытались встретиться и бизнесмены, и промышленники, и все остальные оппозиционные и политические партии, которые бы выразили ему свою позицию относительно отношений с Россией. Сегодня слишком много мифов об оппозиции, которые мешают нормально развиваться. Надо так работать, чтобы обвинения, мол, оппозиция хочет выслать из Беларуси всех россиян, воспринимались бы как невероятные. Сегодня мы недорабатываем на восточном направлении, которое для нас, для белорусских интересов крайне важно».









О том, что Беларусь — не Украина и не Соединенные Штаты

«Многие политики боятся, что они встретятся с российским послом, а потом на них выльется столько всего… Иногда люди путают, где мы живем. Мы живем не в Украине и не в США. Мы белорусы, у нас свои отношения с Россией и нам надо их выстраивать. Надо менять парадигму. Я не исключаю, что если бы они просили о такой встрече, то и Рыгор Костусев встретился бы с ним и разъяснил, почему России выгодно построить стену, как Америке. Но это не вопрос воли посла, а нашей воли. У «Говори правду» такая воля есть».