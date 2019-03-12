Из-за проблем в школе? 13-летняя девочка из-под Дубровно покончила с собой









Школьница училась в восьмом классе и ездила на занятия в райцентр, а жила в одной из деревень Дубровенского района.





Трагедия произошла 11 марта. Девочка в тот день, по неофициальной информации, не пошла в школу, а осталась дома.





В Следственном комитете подтвердили то, что подросток совершил суицид. Но по этическим соображениям не раскрывают подробностей произошедшего.









Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145 УК — доведение до самоубийства заведомо несовершеннолетнего.





Расследование уголовного дела продолжается. Есть ли у следственных органов подозреваемый, не сообщается.







