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Беларус узнал, что всю жизнь будет выплачивать страховку женщине, которую сбил 10 лет назад

13.03.2019 17:07 — Разное | KYKY  
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В 2006 году беларус сбил на пешеходном переходе женщину. Мужчина был наказан: провел три года в колонии и выплатил ущерб, который установил суд, – 3,8 тысячи рублей (более 1,7 тысячи долларов). Спустя десять лет он узнал, что должен выплачивать ей страховку до конца жизни. По информации TUT.by рассказываем, в чем причина.

Как это было

Беларуса зовут Сергей Борисов. После того суда с пострадавшей он ни разу не виделся. Но спустя почти десять лет, в 2017 году, он получил письмо от «Белгоссстрах». Как выяснилось, женщина была застрахована от травм на производстве, а случилось все как раз в рабочее время. Более того, в результате ДТП она осталась инвалидом. Первое время выплаты ей делала страховая компания, но в 2014 году закон поменялся. Сергея обязали компенсировать выплаты «Белгоссстрах» – более 9,3 тысяч рублей.

Сергей обратился к адвокату – тот заверил, что произошла ошибка. Но правозащитник ошибся. Спустя некоторое время беларусу сообщили, что его дело передали в суд. Там мужчине объяснили: платить все равно нужно. Даже несмотря на то, что прошло столько лет. 

Отметим, что в момент ДТП машина Борисова тоже была застрахована. На его страховую компанию переложили ответственность, а беларусу велели в течение трех лет выплатить 77 рублей – как расходы за перечисление средств. Однако этим дело не кончилось. Суд решил, что Сергей пожизненно будет содержать пострадавшую. Хотя его страховая перечислит ей десять тысяч евро – лимит страховой ответственности.

Что говорит «Белгосстрах»

Тем временем в «Белгосстрах» говорят: все законно. Там ситуацию объясняют тем, что женщина получала «стойкую нетрудоспособность», поэтому выплаты ей – бессрочные. Сейчас выплаты взыскивают со страховой компании виновника, но когда лимит в десять тысяч евро исчерпается, очередь дойдет до Борисова.

«Страховая компания имеет право предъявить требования к лицу, ответственному за причиненный вред. Если ответственность этого лица застрахована, то требование предъявляется к его страховой компании», – подчеркивают в «Белгосстрах». Представители добавляют: владелец автомобиля, садясь за руль, должен понимать для себя, на какой риск он идет.

 
 
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В 2006 году беларус сбил на пешеходном переходе женщину. Мужчина был наказан: провел три года в колонии и выплатил ущерб, который установил суд, – 3,8 тысячи рублей...
 
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Клiч Радзiмы
Герой працы
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