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Кассета с хитом Дэвида Боуи "Starman" продана на аукционе за $67 тыс.

13.03.2019 17:50 — Разное | Аргументы и факты  
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Кассета с хитом Дэвида Боуи "Starman" продана на аукционе за тыс.
globallookpress.com


Магнитофонная кассета с записью классического трека "Starman" Дэвида Боуи продана на торгах аукционного дома Omega Auctions в графстве Мерсисайд (Великобритания).

Конечная цена лота составила 51 тыс. фунтов стерлингов ($67,2 тыс.), в то время как предварительная стоимость записи оценивалась в 10 тыс. фунтов стерлингов, сообщает BBC.

Кассета с хитом Дэвида Боуи "Starman" продана на аукционе за тыс. Британец Дэвид Боуи признан лучшим эстрадным артистом XX века

Кассета почти 50 лет пролежала в коробке на чердаке, где ее обнаружил музыкант Кевин Хатчинсон. На демозаписи, которая была датирована 1971 годом, Дэвид Боуи исполняет три свои песни: "Starman", "Moonage Daydream" и "Hang Onto Yourself". Считается, что на проданной магнитофонной кассете записана первая версия хита "Starman".

Мик Ронсон, который участвовал в записи трека, отдал кассету своему другу-музыканту Кевину Хатчинсону. Тот послушал запись, закинул ее на чердак и забыл. Между тем, трек "Starman" вошел в альбом 1972 года "Ziggy Stardust". Он стал первым успешным хитом Боуи после "Space Oddity".

Источник: БЕЛТА.
 

 
 
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Кассета почти 50 лет пролежала в коробке на чердаке, где ее обнаружил музыкант Кевин Хатчинсон.
 
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