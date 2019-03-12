

Магнитофонная кассета с записью классического трека "Starman" Дэвида Боуи продана на торгах аукционного дома Omega Auctions в графстве Мерсисайд (Великобритания).

Конечная цена лота составила 51 тыс. фунтов стерлингов ($67,2 тыс.), в то время как предварительная стоимость записи оценивалась в 10 тыс. фунтов стерлингов, сообщает BBC.

Кассета почти 50 лет пролежала в коробке на чердаке, где ее обнаружил музыкант Кевин Хатчинсон. На демозаписи, которая была датирована 1971 годом, Дэвид Боуи исполняет три свои песни: "Starman", "Moonage Daydream" и "Hang Onto Yourself". Считается, что на проданной магнитофонной кассете записана первая версия хита "Starman".

Мик Ронсон, который участвовал в записи трека, отдал кассету своему другу-музыканту Кевину Хатчинсону. Тот послушал запись, закинул ее на чердак и забыл. Между тем, трек "Starman" вошел в альбом 1972 года "Ziggy Stardust". Он стал первым успешным хитом Боуи после "Space Oddity".