Александра Саснович на берегу моря во Флориде станцевала под белорусскоязычную песню

Вторая ракетка Беларуси Александра Саснович (№ 34 WTA) станцевала на берегу моря во Флориде под белорусскоязычную песню «Стану морам» исполнителя Mikita. Видео теннисистка опубликовала в своем инстаграме .

Предыдущий поединок Александра Саснович провела 9 марта на турнире в американском Индиан-Уэллсе, где в матче 1/32 финала в трех сетах уступила украинке Катерине Козловой — 4:6, 6:2, 0:6.

Теперь Александра Саснович готовится к крупному турниру WTA Premier Mandatory в Майами с призовым фондом 9 035 428 долларов. Он пройдет с 19 по 30 марта.