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Александра Саснович на берегу моря во Флориде станцевала под белорусскоязычную песню
Вторая ракетка Беларуси Александра Саснович (№ 34 WTA) станцевала на берегу моря во Флориде под белорусскоязычную песню «Стану морам» исполнителя Mikita. Видео теннисистка опубликовала в своем
Предыдущий поединок Александра Саснович провела 9 марта на турнире в американском Индиан-Уэллсе, где в матче 1/32 финала в трех сетах
Теперь Александра Саснович готовится к крупному турниру WTA Premier Mandatory в Майами с призовым фондом 9 035 428 долларов. Он пройдет с 19 по 30 марта.
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Вторая ракетка Беларуси Александра Саснович (№ 34 WTA) спела и станцевала на берегу моря во Флориде под белорусскоязычную песню.
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