Белорусы выступают в индивидуальной гонке на ЧМ по биатлону. Онлайн

В среду на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде пройдет мужская индивидуальная гонка на 20 километров.



Фото: Дарья Бурякина

Биатлонистов ждет четыре огневых рубежа (лежа-стоя-лежа-стоя), а за каждый промах они будут наказаны минутой штрафа.

Сборную Беларуси сегодня представят Сергей Бочарников (№16), Владимир Чепелин (№34), Роман Елетнов (№63) и Антон Смольский (№103).

Главные фавориты сегодня получили следующие стартовые номера: Себастьян Самуэльссон (№19), Арндт Пайффер (№24), Симон Дестье (№26), Лукас Хофер (№29), Александр Логинов (№33), Бенедикт Долль (№35), Ларс Биркеланд (№36), Юлиан Эберхард (№37), Яков Фак (№38), Мартен Фуркад (№43), Бенджамин Вегер (№47), Евгений Гараничев (№48), Йоханнес Бё (№53), Эрик Лессер (№55), Доминик Виндиш (№56), Кентен Фийон Майе (№59), Ветле Шостад Кристиансен (№75), Тарьей Бё (№83), Доминик Ландертингер (№85), Эрленд Бьонтегор (№86), Симон Эдер (№89).

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