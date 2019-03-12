Изменения по оптимизации ответственности за экономические преступления вступят в силу 19 июля





Изменения, направленные на оптимизацию уголовной ответственности за правонарушения против порядка осуществления экономической деятельности, вступят в силу 19 июля, сообщил в пресс-центре БЕЛТА начальник отдела государственного обвинения Генеральной прокуратуры Беларуси Эльдар Сафаров.

В частности, повышается порог крупного и особо крупного размера ущерба по экономическим преступлениям. К примеру, для квалификации деяния по ст.243 УК (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов) — с 1 тыс. и 2,5 тыс. до 2 тыс. и 3,5 тыс. БВ соответственно.

Исключается так называемая общая конфискация имущества как дополнительный вид наказания и расширяется специальная конфискация. Эльдар Сафаров отметил, что в 2018 году конфискация имущества как дополнительное наказание была назначена 80 лицам, осужденным за преступления против порядка осуществления экономической деятельности.

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Самая крупная взятка в Беларуси в 2018 году составила 85 тыс. евро Общая сумма изъятых взяток в 2018 году составила $544 тыс. — размер предмета взяток по преступлениям, предусмотренным ст.430 УК (получение взятки), задокументированным непосредственно сотрудниками службы БЭП, в сравнении с 2017 годом увеличился фактически в два раза.

В Беларуси планируют декриминализировать уклонение от погашения кредиторской задолженности «Мы считаем, что при наличии судебного решения, исполнения судебного решения достаточно уже административной ответственности, не приводя к уголовной», — сказал заместитель директора Департамента финансовых расследований КГК.

Число осужденных за экономические преступления в Беларуси снижается «Число осужденных за уклонение от налогов снизилось на 22% (осуждено 209 человек), в такой же пропорции — общее число осужденных за экономические преступления (459 человек)», — сказал начальник отдела государственного обвинения Генеральной прокуратуры Беларуси Эльдар Сафаров.

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