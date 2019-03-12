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Изменения по оптимизации ответственности за экономические преступления вступят в силу 19 июля

13.03.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Изменения по оптимизации ответственности за экономические преступления вступят в силу 19 июля

Изменения, направленные на оптимизацию уголовной ответственности за правонарушения против порядка осуществления экономической деятельности, вступят в силу 19 июля, сообщил в пресс-центре БЕЛТА начальник отдела государственного обвинения Генеральной прокуратуры Беларуси Эльдар Сафаров.

В частности, повышается порог крупного и особо крупного размера ущерба по экономическим преступлениям. К примеру, для квалификации деяния по ст.243 УК (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов) — с 1 тыс. и 2,5 тыс. до 2 тыс. и 3,5 тыс. БВ соответственно.

Исключается так называемая общая конфискация имущества как дополнительный вид наказания и расширяется специальная конфискация. Эльдар Сафаров отметил, что в 2018 году конфискация имущества как дополнительное наказание была назначена 80 лицам, осужденным за преступления против порядка осуществления экономической деятельности.

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Все материалы конференции можно прочитать по ссылке

https://www.belta.by/

 
 
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