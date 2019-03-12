16 марта в Костюковичах пройдет первенство района по шашкам

В субботу, 16 марта, в учреждении «Костюковичский физкультурно-оздоровительный центр «Физкультура и здоровье» пройдет первенство района по шашкам в программе круглогодичной спартакиады 2019 года.

К участию приглашаются команды трудовых коллективов города, КСУП, агрогородков и сельских населенных пунктов. Участников и болельщиков ждут в ФОЦе.

Начало соревнований – 10.00.