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16 марта в Костюковичах пройдет первенство района по шашкам

13.03.2019 — Разное | Голас Касцюкоушчыны  
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В субботу, 16 марта, в учреждении «Костюковичский физкультурно-оздоровительный центр «Физкультура и здоровье» пройдет первенство района по шашкам в программе круглогодичной спартакиады 2019 года.

К участию приглашаются команды трудовых коллективов города, КСУП, агрогородков и сельских населенных пунктов. Участников и болельщиков ждут в ФОЦе.

Начало соревнований – 10.00.

 
 
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В субботу, 16 марта, в учреждении «Костюковичский физкультурно-оздоровительный центр «Физкультура и здоровье» пройдет первенство района по шашкам в программе...
 
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