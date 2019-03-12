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На месте обнаружения останков узников Брестского гетто сделают зеленую зону
На месте
Градоначальник встретился с журналистами, чтобы обсудить вопросы возведения
По словам Александра Рогачука, проектом «Прубужского квартала» изначально не предусматривалось строительство в месте массового расстрела.
— Строящиеся здание не ложится на место захоронения. От края фундамента до захоронения пять метров. Место захоронения подпадало под благоустройство территории, — сообщил Александр Рогачук.
Председатель горисполкома отметил, что на данный момент главная задача — поднять из земли все останки. Затем их планируется перезахоронить, а на месте расстрела оборудовать зеленую зону, а также установить памятный знак.
— Мы продумаем этот вопрос. В конце концов там кровь людей осталось, поэтому не должно быть никаких парковок или даже игровых площадок, — рассказал мэр и подчеркнул, что данное решение было согласовано с представителями городских иудейских общин.
При этом Александр Рогачук подчеркнул, что инвестдоговор с застройщиком может быть расторгнут по причинам, не связанным с обнаружением останков. Претензии касаются вложения инвестиций согласно заявленного графика,
— Если инвестдоговор будет расторгнут, то у застройщика есть возможность продолжать строительство, но уже без государственных преференций. Если он это не потянет, то эта площадка изымается. Мы ее забираем себе и выставляем повторно, — пояснил градоначальник.
Однако какое бы ни было принято решение, инвестор — новый или старый — будет обязан увековечить память жертв гетто.
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Но жилой квартал все-таки построят.
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