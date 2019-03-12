Правительство утвердило концепцию интегрированного управления госграницей

Концепция интегрированного управления Государственной границей утверждена постановлением Совмина N153, сообщает Национальный правовой интернет-портал .

"Разработка документа обусловлена необходимостью расширения внутриведомственного и межведомственного взаимодействия полномочных государственных органов по реализации государственной пограничной и таможенной политики в интересах обеспечения пограничной безопасности Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

Ключевыми целями являются повышение эффективности государственной деятельности, направленной на противодействие пограничным опасностям и гармонизацию правил (стандартов), ускоряющих пропуск физических лиц, транспортных средств и товаров через госграницу Беларуси.

"Положениями концепции учитываются национальные интересы Беларуси в пограничном пространстве, потенциальные и реальные пограничные опасности, отраженные в концепции обеспечения пограничной безопасности Беларуси на 2018–2022 годы, функционирования Евразийского экономического союза, а также Цели устойчивого развития государств – членов ООН", - уточняет портал.