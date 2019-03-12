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Директор "Чистый свет плюс" подозревается в даче взятки
Управление Следственного комитета по Минску ведет расследование уголовного дело в отношении директора ООО "Чистый свет плюс", сообщили в СК в среду.
"Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 431 Уголовного кодекса Республики Беларусь (дача взятки)", - говорится в сообщении СК.
К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
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Управление Следственного комитета по Минску ведет расследование уголовного дело в отношении директора ООО "Чистый свет плюс", сообщили в СК в среду. "Он обвиняется...
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