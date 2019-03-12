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Погибший в страшном ДТП вратарь ФК «Витебск» не нарушал скоростной режим

13.03.2019 18:20 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Следователями установлена скорость движения автомобиля вратаря футбольного клуба «Витебск» Андрея Щербакова в момент аварии под Толочином.    

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на начальника управления Следственного комитета по Витебской области Владимира Шалухина, скорость транспортного средства составляла 113 км/ч. Водитель не нарушал скоростной режим – на том участке трассы разрешенная скорость составляет 120 км/ч. Также была установлена скорость эвакуатора, с которым столкнулся автомобиль – 60 км/ч.  

Благодаря записи видеорегистратора из легкового автомобиля была установлено, что водителю никто не мешал управлять транспортным средством. На участке трассы находился временный предупреждающий дорожный знак «Гололедица», снежных заносов и переметов на участке дороги не было.  

Уголовное дело еще находится в производстве. Расследование будет завершено в ближайшее время.  

Смертельная авария случилась 17 декабря. В легковушке находился Андрей Щербаков и его семья – жена и двое детей. В результате столкновения с эвакуатором погибли три человека – оба родителя и старший сын.  

Ему было 27 лет. Клуб о погибшем в страшной аварии вратаре (читать далее).  
 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Следователями установлена скорость движения автомобиля вратаря футбольного клуба «Витебск» Андрея Щербакова в момент аварии под Толочином.    
 
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