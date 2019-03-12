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Какой была самая крупная взятка в прошлом году?
Размер самой крупной зафиксированной взятки в Беларуси в 2018 году составил 85 тыс. евро.
Об этом сегодня на пресс-конференции в пресс-центре
С данной суммой человек был задержан с поличным. "Всего он получил взяток на 152 тыс. евро. Это сфера агропромышленного комплекса", - рассказал Валерий Балабуев.
Общая сумма изъятых взяток в 2018 году составила $544 тыс. - размер предмета взяток по преступлениям, предусмотренным ст.430 УК (получение взятки), задокументированным непосредственно сотрудниками службы БЭП, в сравнении с 2017 годом увеличился фактически в два раза.
Количество возбужденных в прошлом году уголовных дел по ст.430 УК является максимальным за последнее десятилетие - их больше 1,1 тыс.
Судя по цифрам, не похоже, что к этой статистике приобщили самое громкое коррупционное дело прошлого года - "дело медиков", по которому
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Размер самой крупной зафиксированной взятки в Беларуси в 2018 году составил 85 тыс. евро.
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