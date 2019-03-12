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"Это не концепция безопасности нации, а концепция безопасности существующего режима"

13.03.2019 17:32 — Разное | Партизан  
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Почему концепция информационной безопасности появилась только сейчас? От кого она призвана обезопасить Беларусь и принесет ли эффект расширение сферы влияния государственных СМИ, предложенное Лукашенко?

"Это не концепция безопасности нации, а концепция безопасности существующего режима"
На эти вопросы «Салідарнасці» ответил политолог, руководитель аналитического центра Belarus Security Blog Андрей Поротников.

— Лукашенко лично и другие чиновники высокого ранга не первый год обращаются к теме информационной безопасности. И не только из-за каких-то внутриполитических причин, но и на уровне, например, ОДКБ. Там у них есть специальная программа по противодействию информационным угрозам, в том числе и в интернете. Основное направление программы — противодействие пропаганде и распространению террористических идей, вербовки и т.д., — пояснил эксперт.

По мнению Поротникова, тот факт, что на создание концепции ушли годы, говорит о медлительности властей и их частой неспособности правильно расставлять приоритеты.

О роли государственных СМИ

— Нужно понимать, что роль государственной прессы заключается не в том, что у нас нет независимых общественно-политических телеканалов, а в том, какую аудиторию своим информационным продуктом удерживают официальные телеканалы. И, скорее всего, сейчас стало понятно то, что роль их незначительна, — подчеркнул политолог.

Андрей Поротников напомнил о принудительной подписке на государственные издания:

— Они в принципе не пользуются особым спросом и выживают, имея сегодняшние тиражи, во многом благодаря таким вот методам.

Под расширением сферы влияния государственных СМИ, считает эксперт, стоит понимать не увеличение их физического присутствия, о повышения качества содержания и рост доверия со стороны аудитории.

— Думаю, что это невозможно. Простите, а кто все это будет делать? Кроме того, люди, которые фактически сдали наше информационное пространство, они никуда не делись, они остались на своих должностях. 


«Эта концепция направлена не против России»

Собеседник «Салідарнасці» убежден, что власти страны понимают, какую опасность представляет сегодняшняя Россия и ее пропагандистский аппарат, но предложенная Совбезу концепция информационной безопасности направлена ни на Восток, ни на Запад:

— Эта концепция направлена на сохранение неприкосновенности существующего правящего строя. Это будет исключительно оборонительная концепция и красной нитью в ней будет проходить идея еще большего ужесточения административного контроля государства над информационным полем и создание технических возможностей для вмешательства в деятельность неподконтрольных властям источников информации.

Эксперт считает, что инициатива властей вряд ли принесет ожидаемый эффект, но при этом способна усложнить жизнь независимому обществу:

Это не концепция безопасности нации, а концепция безопасности существующего политического режима. А так как этот режим по ряду объективных показателей неэффективен, я сильно сомневаюсь, что практическое использование данной концепции и ее реализация принесет значительный положительный эффект для самой власти. Но она может создать дополнительные проблемы для независимых СМИ и гражданского общества. 

 
 
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Почему концепция информационной безопасности появилась только сейчас? От кого она призвана обезопасить Беларусь и принесет ли эффект расширение сферы влияния...
 
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