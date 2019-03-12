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За первую «ошибку» в тюрьму сажать не будут. В экономические статьи УК внесли изменения

13.03.2019 18:56 — Разное | KYKY  
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Хорошие новости: летом этого года, в июле, в Уголовном кодексе произойдут важные изменения, которые коснутся экономических статей. По информации TUT.by рассказываем, чего следует ожидать.

Как рассказал начальник отдела государственного обвинения Генеральной прокуратуры Беларуси Эльдар Сафаров из главы «Преступления против порядка осуществления предпринимательской деятельности» исключат пять статей. А именно:

1.    статью 224 «Нарушение порядка открытия счетов за пределами РБ»;
2.    статью 232 «Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности»;
3.    статью 244 «Нарушение антимонопольного законодательства»;
4.    статью 249 «Дискредитация деловой репутации конкурента»;
5.    статью 234 «Лжепредпринимательство».

Сафаров заявил, что еще в 18 статей Уголовного кодекса внесут изменения, связанные с более льготными условиями для привлечения к ответственности. А общую конфискацию имущества как дополнительный вид наказания вообще исключат. Но расширят применение специальной конфискации.

Например, будет конфисковываться оружие или доход, который человек получил незаконно. Но «отнимать» имущество больше не будут – такой вид наказания просто не будет назначаться судом. Чиновник считает, что новшество защитит права и интересы семьи осужденного. К слову, по статистике в 2018 году по экономическим преступлениям конфискация как дополнительная мера наказания применялась к 80 фигурантам дел. 

Но есть «но»: на место конфискации придут штрафы: с 19 июля, за исключением ст. 139 УК (убийство), вводится штраф от 300 до 5000 базовых величин. И, пожалуй, самое важное заявление Сафарова: 

«Лишение свободы не может быть назначено лицу, совершившему экономическое преступление впервые, если оно не представляет большой общественной опасности». 

 

К слову, тем, кому до19 июля 2019 назначили наказание в виде конфискации, от нее освободят. Если, конечно, конфискацию еще не исполнили.

 
 
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Хорошие новости: летом этого года, в июле, в Уголовном кодексе произойдут важные изменения, которые коснутся экономических статей. По информации TUT.by...
 
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