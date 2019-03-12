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За первую «ошибку» в тюрьму сажать не будут. В экономические статьи УК внесли изменения
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Хорошие новости: летом этого года, в июле, в Уголовном кодексе произойдут важные изменения, которые коснутся экономических статей. По
Сафаров заявил, что еще в 18 статей Уголовного кодекса внесут изменения, связанные с более льготными условиями для привлечения к ответственности. А общую конфискацию имущества как дополнительный вид наказания вообще исключат. Но расширят применение специальной конфискации.
Но есть «но»: на место конфискации придут штрафы: с 19 июля, за исключением ст. 139 УК (убийство), вводится штраф от 300 до 5000 базовых величин. И, пожалуй, самое важное заявление Сафарова:
К слову, тем, кому до19 июля 2019 назначили наказание в виде конфискации, от нее освободят. Если, конечно, конфискацию еще не исполнили.
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Хорошие новости: летом этого года, в июле, в Уголовном кодексе произойдут важные изменения, которые коснутся экономических статей. По информации TUT.by...
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