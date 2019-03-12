Беларус хочет стать фитнес-тренером на инвалидной коляске. Почитайте его историю

В минском спортивном занимается беларус, у которого каждому можно поучиться. Это Виктор Захарьев – он решил стать первым фитнес-тренером в Беларуси на инвалидной коляске, пишет «Минск-Новости».







Тренируется Захарьев уже второй месяц. Сейчас он живет в Борисове, но регулярно приезжает в Минск. Для него разработали индивидуальную программу. Она состоит из двух частей: теории и практики. Виктору объясняют суть упражнений, контролируют, как он их выполняет, и указывают на ошибки. Этому уделяют пристальное внимание.







Когда дело доходит до практики, Захарьев сначала делает разминку и базовые жимы с гантелями. А потом отжимается на перекладине. Он делает это вместе с коляской: просто крепит ее к ногам специальным образом.



«Еще в юности я увлекся бодибилдингом, часами пропадал в тренажерках. В 22 года после пулевого ранения оказался в инвалидном кресле. Как только здоровье позволило, вернулся к тренировкам. Не проходит и дня, чтобы я не занимался спортом», – говорит беларус.







Виктор рассказывает, что уже работал инструктором в в реабилитационных лагерях для инвалидов-колясочников. Сейчас беларус твердо настроен пройти обучение и тренировать как здоровых людей, так и колясочников: разумеется, по разным программам. Он слегка волнуется: до конца не уверен, пойдет ли дело. Но добавляет, что попробовать стоит – обязательно.



Захарьев расстроен тем, что людей на коляске в спортивных клубах не встретишь. Он хочет бороться с устойчивым стереотипом и будет рад, если его пример вдохновит на это других.







«Колясочнику без спорта вообще никак. Это очень упрощает жизнь. Вот я живу на втором этаже, подъемника нет. Не проблема, поднимаюсь и спускаюсь по ступенькам на кресле-коляске сам. В городе легко преодолеваю бордюры, многие другие препятствия. Не говоря уже о том, что спорт – это выход из четырех стен своей квартиры, общение, позитив. Так что инклюзия в этом вопросе жизненно необходима», – подытоживает Виктор.

Фото: Минск-Новости.