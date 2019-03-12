ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларус хочет стать фитнес-тренером на инвалидной коляске. Почитайте его историю

13.03.2019 18:03 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A
>

В минском спортивном занимается беларус, у которого каждому можно поучиться. Это Виктор Захарьев – он решил стать первым фитнес-тренером в Беларуси на инвалидной коляске, пишет «Минск-Новости».



Тренируется Захарьев уже второй месяц. Сейчас он живет в Борисове, но регулярно приезжает в Минск. Для него разработали индивидуальную программу. Она состоит из двух частей: теории и практики. Виктору объясняют суть упражнений, контролируют, как он их выполняет, и указывают на ошибки. Этому уделяют пристальное внимание.



Когда дело доходит до практики, Захарьев сначала делает разминку и базовые жимы с гантелями. А потом отжимается на перекладине. Он делает это вместе с коляской: просто крепит ее к ногам специальным образом. 

«Еще в юности я увлекся бодибилдингом, часами пропадал в тренажерках. В 22 года после пулевого ранения оказался в инвалидном кресле. Как только здоровье позволило, вернулся к тренировкам. Не проходит и дня, чтобы я не занимался спортом», – говорит беларус.



Виктор рассказывает, что уже работал инструктором в в реабилитационных лагерях для инвалидов-колясочников. Сейчас беларус твердо настроен пройти обучение и тренировать как здоровых людей, так и колясочников: разумеется, по разным программам. Он слегка волнуется: до конца не уверен, пойдет ли дело. Но добавляет, что попробовать стоит – обязательно.

Захарьев расстроен тем, что людей на коляске в спортивных клубах не встретишь. Он хочет бороться с устойчивым стереотипом и будет рад, если его пример вдохновит на это других. 



«Колясочнику без спорта вообще никак. Это очень упрощает жизнь. Вот я живу на втором этаже, подъемника нет. Не проблема, поднимаюсь и спускаюсь по ступенькам на кресле-коляске сам. В городе легко преодолеваю бордюры, многие другие препятствия. Не говоря уже о том, что спорт – это выход из четырех стен своей квартиры, общение, позитив. Так что инклюзия в этом вопросе жизненно необходима», – подытоживает Виктор.

Фото: Минск-Новости.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В минском спортивном занимается беларус, у которого каждому можно поучиться. Это Виктор Захарьев – он решил стать первым фитнес-тренером в Беларуси на инвалидной...
 
Новости дня
Новости разные
 
Меркель считает, что упорядоченный Brexit соответствует интересам всех сторон
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.03.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика