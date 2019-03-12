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Количество авиарейсов Минск-Москва увеличат летом 2019 года
13.03.2019 18:55 — Разное | Аргументы и факты
На сегодня прямые рейсы между Москвой и Минском выполняют три авиакомпании: «Аэрофлот», «ЮТэйр» и «Белавиа».
Россия получит семь дополнительных рейсов в неделю, которые предоставят авиаперевозчикам, не выполняющим рейсы между столицами России и Беларуси, сообщает
Также авиационные представители двух стран достигли договоренности по обмену проектами рабочего соглашения о сотрудничестве в области летной годности.
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Частота полетов на линии Москва – Минск вырастет до 63 рейсов в неделю для каждой из сторон на сезон ИАТА «Лето-2019».
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