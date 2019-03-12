Количество авиарейсов Минск-Москва увеличат летом 2019 года

На сегодня прямые рейсы между Москвой и Минском выполняют три авиакомпании: «Аэрофлот», «ЮТэйр» и «Белавиа».

Россия получит семь дополнительных рейсов в неделю, которые предоставят авиаперевозчикам, не выполняющим рейсы между столицами России и Беларуси, сообщает БЕЛТА .

Также авиационные представители двух стран достигли договоренности по обмену проектами рабочего соглашения о сотрудничестве в области летной годности.

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