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Вот какие пять смартфонов Xiaomi белорусы чаще всего ищут в интернете

13.03.2019 19:00 — Разное | Tut.by  
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Смартфоны Xiaomi пользуется спросом за счет хорошего соотношения цены и качества. Ниже — пять аппаратов производителя, которые белорусы чаще всего ищут в интернете.


Фото: Reuters

Чтобы понять, какие именно это модели, мы ввели в системы веб-аналитики Google Trends и Yandex Wordstat поисковый запрос Xiaomi и проанализировали результаты, собранные системами за последние 30 дней.

По статистике Google Trends, чаще всего белорусы в последнее время интересовались недорогими смартфонами Xiaomi. К таким относятся, например, Xiaomi Redmi 6a, Redmi 6, Mi A2 Lite, а также Redmi Note 5. Из интересных белорусам топовых устройств выделяется только прошлогодний Mi 8.

В Yandex Wordstat результаты схожие — чаще всего в поисковой системе «Яндекса» пользователи из Беларуси искали Redmi Note 5, Redmi 6, Mi A2 и Mi 8. Интересуются и еще официально не продающимся в нашей стране Redmi Note 7.

Ниже — краткие характеристики и цены названных выше смартфонов.

Xiaomi Redmi 6A

Наверное, один из самых недорогих аппаратов производителя в пластиковом корпусе и возможностью установки двух SIM-карт. Экран — 5,45-дюймовый (HD+), процессором выступает MediaTek Helio A22, оперативной и постоянной памяти соответственно от 2/16 ГБ. Аккумулятор — 3000 мА·ч. Основная камера — 13 Мп, фронтальная — 5 Мп.

Такой смартфон, на наш взгляд, можно рассматривать в качестве запасного гаджета или первого «умного» устройства для ребенка.

Полный обзор Redmi 6A

 

Xiaomi Redmi 6

Чуть более технически продвинутая модель, в которую встроили сканер отпечатков пальцев, а также дополнительный модуль камеры (12 Мп + 5 Мп). Процессор — MediaTek Helio P22, оперативки — 3 или 4 ГБ, постоянной памяти не менее 32 ГБ. Такой связки хватит, чтобы полистать новости в ленте, отправить пару электронных писем или, например, пообщаться в мессенджере, но не более.

Диагональ дисплея Redmi 6 составляет 5,45 дюйма (HD+), как и в рассмотренном нами ранее Redmi 6A. Объем встроенного аккумулятора — 3000 мА·ч. Из других «фишек» — разблокировка по лицу и возможность одновременного использования двух СИМ-карт.

Полный обзор Redmi 6

 

Xiaomi Mi A2 Lite

Главная особенность этого смартфона — операционная система Android One без оболочки MIUI. Другими словами, дизайн интерфейса устройства максимально приближен к тому, что используется в фирменных и намного более дорогих смартфонах Google — Pixel. Благодаря Android One аппарат также быстрее получает обновления прошивки.

К другим техническим характеристикам Mi A2 Lite относится 5,84-дюймовый дисплей (Full HD+), процессор Snapdragon 625, от 3/32 ГБ памяти с поддержкой карт microSD, батарея на 4000 мА·ч, а также сдвоенная основная камера. Разрешение первого модуля — 12 Мп, второго — 5 Мп. Фронтальный модуль — 5-мегапиксельный. Разумеется, в смартфоне есть сканер отпечатков пальцев и разблокировка по лицу.

Полный обзор Mi A2 Lite

 

Xiaomi Redmi Note 5

На наш взгляд, этот смартфон — один из самых сбалансированных у производителя на данный момент в среднебюджетном сегменте (по крайней мере, до выхода в продажу Redmi Note 7).

У устройства 5,99-дюймовый дисплей (Full HD+), достаточно мощный процессор Snapdragon 636, от 3/32 ГБ памяти, а также батарейка на 4000 мА·ч. Этого уже хватит не только для «бытовых» задач, но даже игр (пускай и не всегда на максимальных настройках графики). Разрешение пары основных фотомодулей равняется 12 Мп и 5 Мп. Фронтальная камера — 13 Мп.

Полный обзор Redmi Note 5

 

Xiaomi Mi 8

Прошлогодний флагманский смартфон компании, одной из основных «фишек» которого выступает надежная система защиты и разблокировки по лицу. Благодаря ИК-излучателю смартфон точнее и быстрее активируется, когда «узнает» владельца. Кроме того, ИК-излучатель позволяет работать системе распознавания даже в темноте.

Из других особенностей гаджета — 6,21-дюймовый OLED-экран, очень мощное «железо» с процессором Snapdragon 845 и минимум 6/64 ГБ памяти. Такого набора характеристик с лихвой хватит на все задачи (от YouTube до «тяжелых» 3D-игр) даже в сравнении с недавно анонсированным Mi 9.

Объем аккумулятора в Mi 8 — 3400 мА·ч. Основная камера — 12 Мп + 12 Мп. Фронтальная — 20 Мп.

Полный обзор Mi 8

 
 
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Чтобы понять, какие именно это были модели, мы использовали системы веб-аналитики Google Trends и Yandex Wordstat.
 
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