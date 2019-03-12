Первые семь белорусских томографов поступят в регионы в апреле-мае

Первые семь белорусских томографов в апреле-мае поступят в регионы, сообщила радиостанция" Минская волна " со ссылкой на генерального директора предприятия "АДАНИ" Владимира Линева.



Ожидается, что томографы появятся в учреждениях здравоохранения регионов Беларуси, в том числе и в Минской области – в Борисове и в Вилейке.

"Белорусские томографы стоят в 2-2,5 раза ниже зарубежных аналогов", - отмечает В.Линев.

До июня, как ожидается, оборудование должно заработать на новых местах.

Всего, по оценкам специалистов, требуется около 100 таких томографов, ведь диагностика при помощи компьютерной томографии, становится все более доступной для населения.