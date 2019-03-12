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Миллиардер Нельсон Пельтц станет советником канадского производителя конопли

13.03.2019 18:28 — Разное | Интерфакс  
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Миллиардер и инвестор Нельсон Пельтц станет стратегическим советником канадской компании Aurora Cannabis, занимающейся производством и распространением марихуаны.

Как говорится в пресс-релизе компании, Н.Пельтц получит возможность приобрести 20 млн акций Aurora по цене 10,34 канадского доллара. Он сможет приобретать акции частями на квартальной основе в течение четырех лет, или быстрее, если будет выполнен ряд условий.

Если он полностью реализует этот опцион полностью, он станет вторым по величине акционером компании после фонда Vanguard Group.

Задачей Н.Пельтца станет поиск крупного партнера, которого пока нет у Aurora. Другие компании в отрасли активно ищут таких партнеров - в частности, пивоваренная компания Constellation Brands инвестировала $3,8 млрд в производителя конопли Canopy Growth, а табачная компания Altria Group вложила $1,8 млрд в Cronos Group.

Отмечается, что Н.Пельтц, вероятно, станет самым значительным инвестором, имеющим дело с молодой, но активно развивающейся отраслью производства марихуаны. Активы под управлением его компании Trian Fund Management превышают $10 млрд.

 
 
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Миллиардер и инвестор Нельсон Пельтц станет стратегическим советником канадской компании Aurora Cannabis, занимающейся производством и распространением марихуаны. Как...
 
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