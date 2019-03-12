Студотряды Минской области трудоустроят свыше 3 тыс человек

В полтора раза больше молодых людей задействуют в струдотрядах Минской области в этом году, сообщили в Миноблисполкоме.

"Планируется трудоустроить свыше 3 тыс. человек, что в полтора раза больше, чем в 18-м", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.



Ожидается, что молодых людей в регионе примут 138 студенческих отрядов. Самыми популярными остаются строительные отряды. В 2019-м году такие работы будут организованы в Борисовском, Любанском, Молодечненском и Смолевичском районах.