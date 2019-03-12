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Студотряды Минской области трудоустроят свыше 3 тыс человек
В полтора раза больше молодых людей задействуют в струдотрядах Минской области в этом году, сообщили в Миноблисполкоме.
"Планируется трудоустроить свыше 3 тыс. человек, что в полтора раза больше, чем в 18-м", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
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В полтора раза больше молодых людей задействуют в струдотрядах Минской области в этом году, сообщили в Миноблисполкоме. "Планируется трудоустроить свыше 3 тыс....
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