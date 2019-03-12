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Меркель считает, что упорядоченный Brexit соответствует интересам всех сторон

13.03.2019 18:01 — Разное | Интерфакс  
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что выход Великобритании из ЕС без согласованной сделки не был бы в интересах ни одной из сторон.

"Я повторяю, в частности, сегодня, что упорядоченный выход (Великобритании из ЕС - ИФ) остается в наших общих интересах", - сказала А.Меркель, которую цитируют европейские СМИ.

Она выразила сожаление в связи с тем, что накануне палата представителей повторно отвергла соглашение по Brexit, которое премьер-министр Тереза Мэй ранее заключила с Брюсселем.

В преддверии нового голосования в Лондоне канцлер Германии призвала британских депутатов отвергнуть возможность выхода Великобритании из ЕС без соглашения.

"Наша цель - это добиться упорядоченного выхода", - отметила А.Меркель.

Кроме того, канцлер ФРГ заявила, что Европейский союз не сможет найти в одиночку выход из тупика, связанного с Brexit.

Накануне палата общин британского парламента вновь проголосовала против соглашения по Brexit, заключенного премьер-министром Т.Мэй с Брюсселем. "Против" сделки высказался 391 член парламента, на 149 депутатов больше, чем голосовали "за" нее. В прошлый раз - в середине января - сделка провалилась с разницей в 230 голосов.

В среду парламентариям в Вестминстере предстоит провести голосование по вопросу о возможности выхода страны из ЕС без соглашения. Если законодатели проголосуют против этого, то в четверг состоится голосование по вопросу отсрочки Brexit.

 
 
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что выход Великобритании из ЕС без согласованной сделки не был бы в интересах ни одной из сторон. "Я повторяю, в частности,...
 
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